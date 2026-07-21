Joven perdió la vida tras violento choque en el barrio San Fernando: otra persona quedó herida

Señala un reporte del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), que en el barrio San Fernando de Cartagena dos motocicletas chocaron dejando como saldo un joven muerto y otra persona con lesiones.

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La víctima fatal identificada como Leonardo José Vergara Contreras de 22 años, se desplazaba en uno de los vehículos y por circunstancias que son materia de investigación, impactó violentamente con otra moto generando el trágico desenlace.

El parrillero fue conducido a un centro asistencial, mientras que el otro actor vial involucrado, presuntamente, encendió su medio de transporte y se marchó.

Por ahora, con apoyo de la autoridad judicial están tratando de identificar al presunto responsable, para requerirlo y que responda por los daños causados.