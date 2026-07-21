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21 jul 2026 Actualizado 20:57

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Gaula de la Policía refuerza acciones contra la extorsión a comerciantes en Montes de María

Con jornadas “tienda a tienda” y apoyo de tecnología, las autoridades fortalecen la prevención e invitan a denunciar a través de la línea 165

Campaña contra la extorsión. // Policía de Bolívar

Campaña contra la extorsión. // Policía de Bolívar

Campaña contra la extorsión. // Policía de Bolívar
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En el marco del plan unidos contra el secuestro y la extorsión, la Policía Nacional con su grupo GAULA lidera en los Montes de María una estrategia integral para prevenir la extorsión que afecta a los comerciantes de la región.

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La acción se desarrolla de manera articulada con la comunidad, agremiaciones y autoridades locales, priorizando el acompañamiento directo a los establecimientos comerciales.

Uniformados del GAULA realizan jornadas “tienda a tienda” para dar a conocer las modalidades de extorsión más utilizadas por los delincuentes, brindar recomendaciones de autoprotección y fortalecer las medidas de autocuidado.

Como parte de esta estrategia, también se implementan nuevas tecnologías y herramientas de reconocimiento facial que permiten identificar a posibles delincuentes que visitan los establecimientos con fines delictivos.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló: “Seguimos trabajando para proteger a nuestros comerciantes. La invitación es a no dejarse intimidar y denunciar cualquier caso de extorsión o secuestro a través de la línea gratuita 165 del GAULA. Su denuncia es clave para actuar de manera oportuna.”

”¡Yo no pago, yo denuncio!”

“Todos unidos contra la extorsión y el secuestro”.

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