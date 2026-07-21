Familias de la Localidad 3 disfrutan con nuevos parques infantiles y canchas deportivas

Los parques volvieron a llenarse de niños, las canchas recuperaron su vocación deportiva y los espacios que durante años permanecieron abandonados hoy son puntos de encuentro para las familias de la Localidad Industrial y de la Bahía. Con intervenciones en más de 14 barrios, la Administración Distrital ha beneficiado a más de 15.000 habitantes con infraestructura para la recreación, el deporte y la convivencia. En total, se intervinieron 3.932,47 metros cuadrados de parques y canchas múltiples.

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Estas obras son ejecutadas por la Alcaldía Local 3 Industrial y de la Bahía, liderada por la alcaldesa local Yucelis Garrido, como parte de las inversiones que impulsa el Gobierno del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, para recuperar espacios públicos y fortalecer la infraestructura destinada al deporte, la recreación y el encuentro comunitario.

Así, tal como lo anunció desde el primer día de su Gobierno, el alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, consolida una de sus principales apuestas de ciudad: las Alcaldías locales dejaron en el pasado los días de millonarios contratos en las llamadas capacitaciones ‘relámpago’ y hoy aportan a la transformación con obras para el bienestar, el progreso y la recreación de todos los cartageneros.

“Recuperar el espacio público ha sido una prioridad de nuestro Gobierno. En toda Cartagena estamos transformando parques y escenarios deportivos porque sabemos que estos lugares transforman la vida de las comunidades. Los niños juegan, los jóvenes encuentran oportunidades en el deporte, los adultos mayores realizan actividad física y las familias vuelven a encontrarse. Esa es la ciudad que estamos construyendo, con espacios públicos dignos para todos”, manifestó Dumek Turbay Paz, alcalde Mayor de Cartagena.

“Hemos realizado una importante inversión para transformar escenarios destinados a la recreación, el deporte y el bienestar de los habitantes de la Localidad Industrial y de la Bahía. Hemos entregado parques renovados en barrios como San Pedro Mártir, Nazareno, Alameda, San Fernando, Altos de Los Jardines y La Esmeralda, que hoy se han convertido en espacios de encuentro para niños, niñas y familias”, expresó Yucelis Garrido, alcaldesa de la Localidad Industrial y de la Bahía.

Y agregó: “Estos lugares antes eran espacios oscuros y con monte, hoy son escenarios dignos y seguros, con iluminación, gimnasios biosaludables y juegos infantiles para el disfrute de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Con estas intervenciones seguimos transformando la calidad de vida de nuestras comunidades.”

Parques que hoy transforman la vida de la Localidad 3

Barrios como El Nazareno, La Esmeralda, Altos de Los Jardines, San Fernando, Alameda La Victoria y San Pedro, entre otros, cuentan hoy con parques completamente renovados para el encuentro de las familias.

Las intervenciones contemplaron la adecuación de 1.465,66 metros cuadrados de parques, la instalación de juegos infantiles, equipos biosaludables y otros elementos de mobiliario urbano. En total, se instalaron 46 unidades de mobiliario, fortaleciendo estos espacios para la recreación, la actividad física y el encuentro de las familias.

Para Francisco Miranda, residente del barrio La Esmeralda, el parque cambió la dinámica del sector. “Se nota el cambio porque estos implementos deportivos no existían aquí. Ahora los niños tienen un espacio para jugar y disfrutar. Antes este era un lugar donde la gente solo venía a sentarse bajo los árboles, pero hoy contamos con un espacio recreativo para los niños y para toda la comunidad. Las personas vienen a conversar, a tomar aire y a dejar el estrés a un lado. Además, en vacaciones los niños han aprovechado el parque para jugar y hacer actividades, e incluso las instituciones educativas lo utilizan para educación física”.

“Estamos muy agradecidos con la Alcaldía Local porque este parque se ha convertido en un punto de encuentro para todos los habitantes del barrio. Hoy los niños tienen un lugar seguro para jugar y divertirse, mientras los adultos aprovechan los espacios para hacer ejercicio, cuidar su salud y compartir con sus vecinos. Es un parque que ha traído muchos beneficios para toda la comunidad. Ahora nuestro compromiso es cuidarlo entre todos, porque estas obras son para nuestros niños, nuestras familias y para el bienestar de todo el barrio. Todos los días vemos el parque lleno de personas disfrutándolo, desde muy temprano hasta la noche, y eso demuestra lo importante que se ha vuelto para nosotros”, expresó Arley Beltrán, residente del barrio Alameda La Victoria.

La recuperación de estos espacios también ha permitido que habitantes de barrios vecinos encuentren nuevos lugares para compartir en familia, practicar actividad física y disfrutar de su tiempo libre. Hoy, los parques no solo benefician a las comunidades donde fueron construidos, sino que se han convertido en puntos de encuentro para residentes de distintos sectores de la Localidad 3.

“Este ya es un plan fijo para nosotros cada fin de semana. Aunque vivo en San Fernando, siempre traigo a mi hijo hasta el parque de Alameda porque quedó muy bonito y está en una muy buena ubicación. La recuperación de este espacio ha beneficiado a toda la comunidad; los niños tienen dónde jugar, divertirse y pasar un rato agradable. Incluso, los viernes ellos ya saben que, si cumplen con sus tareas, el premio es venir al parque, comer un helado, jugar con sus amigos y disfrutar en familia. Es un lugar que esperan con mucha ilusión durante toda la semana”, expresó Karelia Cordero, residente del sector.

En Altos de Los Jardines, la recuperación de un espacio que permanecía abandonado también cambió la cotidianidad de sus habitantes.

“Estamos muy agradecidos con el señor alcalde Dumek Turbay por este gran parque biosaludable que nos ha dejado. Es un espacio para los adultos mayores y para los niños; los adultos vienen en la madrugada y en la noche a hacer ejercicio, y los niños disfrutan de un parque muy recreativo. La comunidad está muy contenta porque este lugar, que antes estaba abandonado y lleno de escombros y basura, hoy le devolvió la vida al barrio. Ahora contamos con un espacio adecuado donde niños y adultos pueden compartir, sentirse felices y disfrutar de una mejor calidad de vida”, dijo Esperanza del Socorro Ruiz Montero, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio.

En San Fernando, la comunidad también destaca cómo la recuperación del parque fortaleció la convivencia y la apropiación del espacio público.

“Este parque ha traído armonía a nuestra comunidad. Hoy llegan niños de distintos barrios a jugar, los adultos mayores vienen desde temprano a hacer ejercicio y muchas personas aprovechan el espacio para caminar y compartir. Antes este lugar estaba abandonado y generaba problemas de inseguridad; ahora se ha convertido en un punto de encuentro para las familias y en un espacio que todos cuidamos”, expresó Emilio Tapias, residente del sector.

Más espacios para el deporte

La recuperación de escenarios también llegó a la infraestructura deportiva. La Administración local entregó la cancha múltiple de El Socorro, completamente renovada para la práctica de fútbol, voleibol y baloncesto, así como la cancha múltiple de El Campestre, ampliando la oferta de espacios para el deporte en la localidad.

Las obras comprendieron la intervención de 2.466,81 metros cuadrados de canchas múltiples e incluyeron la renovación del piso deportivo, la demarcación reglamentaria, el cerramiento, la iluminación y otras adecuaciones que hoy ofrecen mejores condiciones para la práctica deportiva.

“Las intervenciones comprendieron la renovación del piso deportivo, demarcación reglamentaria, cerramiento, iluminación, adecuación de graderías y demás obras complementarias para garantizar mejores condiciones de uso”, expresa la alcaldesa local Garrido.

“La restauración de esta cancha nos ha permitido fortalecer la formación de nuestros deportistas y brindarles un espacio más seguro y adecuado para entrenar. Hoy se sienten mucho más cómodos durante sus jornadas de práctica”, expresó Skarleth Díaz, entrenadora de voleibol en El Socorro.

Las inversiones continúan

La transformación de la Localidad Industrial y de la Bahía sigue avanzando con nuevas obras. Actualmente se ejecutan obras en el parque de San Fernando, sector Florida; un nuevo parque en Membrillal, zona rural; la cancha sintética de El Socorro, que será entregada en los próximos días; y la cancha múltiple de Simón Bolívar, un escenario esperado por la comunidad desde hace más de tres décadas.

Con estas intervenciones, la Alcaldía Mayor de Cartagena continúa ampliando la infraestructura destinada al deporte, la recreación y el encuentro ciudadano, llevando espacios renovados a más de 14 barrios y mejorando la calidad de vida de más de 15.000 habitantes de la Localidad 3 Industrial y de la Bahía.