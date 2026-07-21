En el barrio Chipre delincuentes hurtaron un vehículo: quedaron grabados en video

Un video registrado por una cámara de seguridad y difundido ampliamente en redes sociales ha generado preocupación entre los habitantes de Cartagena. Las imágenes muestran el momento en que dos hombres presuntamente hurtan un automóvil en el barrio Chipre durante la madrugada del pasado sábado.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con el registro audiovisual, el hecho ocurrió hacia las 3:21 a. m. del 18 de julio. En la escena aparecen dos individuos: uno permanece a bordo de una motocicleta vigilando el entorno, mientras el otro se acerca al vehículo estacionado sobre la vía pública.

Las imágenes evidencian que el sujeto que desciende de la moto lleva su cabeza y parte del rostro cubiertos con una prenda de vestir. En pocos segundos logra ingresar al automóvil y permanece varios instantes en su interior. Mientras tanto, su presunto cómplice, quien conduce una motocicleta y porta casco, espera cerca del lugar.

Poco después, el automóvil es encendido y ambos hombres abandonan el sitio, uno conduciendo el vehículo y el otro escoltándolo en la motocicleta.

El carro hurtado corresponde a un automóvil de color gris, con placas ENM-515, matriculado en Barranquilla. Por ahora no hay reporte de las autoridades frente a este particular.