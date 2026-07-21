El IPCC seleccionó propuestas de trayectoria para la Temporada 2026 del Teatro Adolfo Mejía

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias (IPCC) expidió oficialmente la resolución mediante la cual se acoge la decisión del Comité Programador y se definen los proyectos artísticos seleccionados para integrar la programación de la Convocatoria Pública Temporada TAM 2026. Un total de 14 propuestas de amplia trayectoria de creadores locales resultaron elegidas para circular este Bien de Interés Cultural, permitiendo la puesta en valor del patrimonio material e inmaterial del Distrito.

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El proceso, que culminó su etapa de evaluación técnica, se desarrolla bajo un modelo de gestión mixta donde el IPCC acompaña y respalda la circulación del sector artístico. A través de esta estrategia, los seleccionados acceden a beneficios integrales que incluyen el uso del escenario patrimonial o el espacio de galería, la difusión en la agenda oficial y el soporte técnico para llevar a cabo sus puestas en escena, conciertos, montajes dancísticos, muestras de festivales de gran tradición y exposiciones de artes plásticas.

El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay, destacó la trascendencia de esta convocatoria para el sector y manifestó que: “La Temporada del Teatro Adolfo Mejía 2026 demuestra que Cartagena cuenta con un sector artístico y cultural vigoroso, creativo y comprometido con la ciudad. Desde la Alcaldía se fomenta la apertura de escenarios para que nuestros artistas, gestores y creadores sean protagonistas de una programación que resalta el patrimonio, dinamiza la cultura y acerca las artes escénicas a todos los cartageneros”.

Por su parte, la directora general del IPCC, Shirley Tuñón, explicó la dinámica de la selección y los resultados del proceso manifestando que: “Esta convocatoria refleja el compromiso del IPCC con procesos transparentes, participativos y de calidad. Las propuestas seleccionadas enriquecerán la programación del Teatro Adolfo Mejía y consolidan este escenario patrimonial como un espacio para la circulación artística y el encuentro con la ciudadanía, brindando a artistas y agentes culturales la oportunidad de presentar sus obras y proyectos en uno de los escenarios más emblemáticos de Cartagena”.

A continuación, el listado oficial de propuestas seleccionadas para la asignación de fechas y ciclos quedó conformado de la siguiente manera:

• Línea Circulación - Modalidad Teatro y Circo:

o Las mujeres del maíz de la organización Ruleli Corporación Social y Cultural.

o De la risa al llanto del proponente Paz Arte Cultura.

o La Niña Emilia, la voz de la tradición de la Corporación Escuela de Circo del Caribe.

o En un sol amarillo de Yasser Antonio Ballestas Villafora.

o La cumbia de Delia de la Fundación Centro Cultural Jóvenes para Jóvenes.

• Línea Circulación - Modalidad Música:

o Puerto de Indias — Del Caribe al mundo y del mundo al Caribe de 3 Cuerdas Music SAS.

o Concierto de lanzamiento proyecto musical Charly Quintana de Carlos Andrés Quintana de Ávila.

o Un canto a Cartagena de Edwin Wladimir Parra Cañón.

o Voci del Mare: 16 años de patrimonio coral desde Cartagena de Fernando Carrillo Gómez.

o África de Melisa Paola García Martínez.

• Línea Circulación - Modalidad Danza:

o Llamaradas de John Jairo Delgado Banquez.

o El viaje del loco de José Gregorio García Silgado.

• Línea Circulación - Categoría Festivales de Amplia Trayectoria:

o XIII Festival Voces del Jazz y del Caribe de la Fundación Cultural Voces del Jazz.

o XIII Festival Internacional de Guitarra de Cartagena de la Fundación Guitarras por Cartagena.

• Línea Circulación - Espacio Galería Museo TAM (Artes Plásticas):

o Acoralados de Harol Fuentes Cuestas.

o Origen de Vanessa Periñan Herrera.

Algunas líneas de la convocatoria fueron declaradas desiertas al no registrar proponentes o elegibles calificados, por lo que las fechas asignadas inicialmente se reorientaron para optimizar la programación de la temporada de acuerdo con las bases de la convocatoria. Las propuestas que integrarán la agenda iniciarán sus actividades a partir de este próximo 18 de julio.