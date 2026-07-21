Ecopetrol y UTB preparan a 26 universitarios cartageneros para ingresar al mercado laboral

Un grupo de 26 jóvenes beneficiarios del programa “Becas con Corazón”, desarrollado en alianza entre Ecopetrol y la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB), participó en el encuentro de conocimientos y experiencias que se realizó en las instalaciones de la refinería de Cartagena, con el propósito de fortalecer su preparación para el ingreso al mundo laboral.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los estudiantes, que cursan entre séptimo y octavo semestre de distintas carreras universitarias, sostuvieron un diálogo directo con el gerente general de la refinería, Alfonso Enrique Núñez Nieto, y colaboradores de la compañía. El espacio estuvo orientado a fortalecer sus habilidades personales y profesionales, con miras a su próxima inserción en el entorno laboral.

Durante la jornada, los becarios conocieron experiencias reales del mundo del trabajo, recibieron orientación de líderes de la refinería y reflexionaron sobre los retos y oportunidades de su futuro profesional.

Jennifer Paola Bustamante, estudiante de Contaduría Pública, expresó: “Para mí, ser becaria del programa “Becas con Corazón”, de Ecopetrol, ha significado un cambio tanto en mi crecimiento profesional como personal, permitiéndome formarme para cumplir mis sueños. Destaco mucho el acompañamiento y esas charlas inspiradoras que nos impulsan a mejorar, a creer en nosotros y a cumplir nuestras metas”.

Ángel Acero Martínez, estudiante de Ingeniería de Sistemas, afirmó: “Formarme a través de las becas de Ecopetrol ha sido una apertura de puertas para mí y para mi familia, ya que me ha brindado muchas oportunidades de conocer personas tanto de la universidad como de Ecopetrol que me han acompañado en el proceso. Me ha permitido avanzar en ideas, crecer como persona y desarrollar mis habilidades y mi personalidad. Es algo magnífico, porque no esperaba quedar seleccionado como uno de los beneficiarios de esta beca”.

El programa ha transformado la vida de 26 jóvenes de la Localidad Industrial y de la Bahía de Cartagena, brindándoles acceso a educación superior de alta calidad mediante becas completas de pregrado y un esquema integral de acompañamiento que incluye apoyo en transporte, alimentación, conectividad, seguimiento académico y acompañamiento psicosocial.

Alfonso Enrique Núñez Nieto, gerente general de la Refinería de Cartagena, expresó: “Para la Refinería de Cartagena es muy importante hacer parte de la transformación de nuestras comunidades. Nada mejor que hacerlo a través de las juventudes y la formación, y esto lo estamos logrando con nuestro programa Becas con Corazón”.

Más allá del acceso a la universidad, la iniciativa fortalece las condiciones para la permanencia y el éxito académico, preparando a los becarios para enfrentar un mercado laboral cada vez más competitivo.

Con este tipo de espacios, Ecopetrol reafirma su compromiso con el desarrollo del talento joven y la generación de oportunidades reales en las regiones, contribuyendo a la transformación territorial y al desarrollo sostenible de Cartagena y del país.