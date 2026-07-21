Dos mujeres se enfrentaron a golpes en pleno centro histórico de Cartagena

A puños, empujones y jalones de cabello, dos mujeres decidieron “solucionar” sus diferencias en pleno centro histórico de Cartagena.

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Ante la mirada de transeúntes, las dos personas se enfrentaron intercambiando golpes, en medio de una calle del sector turístico en la capital bolivarense. En el video se observa a una de las participantes en el bochornoso hecho, vistiendo un chaleco rojo presuntamente, de una dependencia distrital.

Segundos después del suceso, ambas fueron separadas y por ahora se desconocen las identidades y los motivos del acto de intolerancia.