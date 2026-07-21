DeepTech Colombia 2025: la apuesta científica del Caribe lanzada desde la UTB

La Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) fue escenario del lanzamiento del Reporte DeepTech Colombia 2025 – Nodo Caribe, un diagnóstico que analiza el estado del ecosistema regional de ciencia, tecnología e innovación y plantea una hoja de ruta para fortalecer la creación de empresas de base científica y tecnológica. Durante la jornada también se presentó oficialmente la convocatoria Sciencepreneurs, que apoyará a investigadores interesados en transformar sus desarrollos científicos en emprendimientos con potencial de impacto.

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El encuentro reunió a representantes de la academia, el sector empresarial y el Gobierno departamental, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la articulación entre estos actores para impulsar una economía basada en el conocimiento y la innovación.

“La transformación de nuestra región depende de la capacidad de conectar el conocimiento con las necesidades de la sociedad. Las universidades tenemos el compromiso de formar talento, generar investigación y crear las condiciones para que ese conocimiento se convierta en soluciones que impulsen el desarrollo económico y social”, afirmó Alicia Bozzi Martínez, rectora de la Universidad Tecnológica de Bolívar.

El evento contó además con la participación de la Red de Instituciones de Educación Superior de Cartagena (RIESCAR), la empresa de ingeniería tecnológica Ihungo y representantes del ecosistema MenteX, organizaciones que trabajan conjuntamente para fortalecer las capacidades regionales de innovación.

Un diagnóstico para impulsar el ecosistema DeepTech

Durante la presentación del reporte, Claudia Aparicio Chávez, fundadora de MenteX y líder de la Alianza DeepTech Colombia, expuso los principales hallazgos sobre el panorama nacional de las empresas DeepTech y destacó el papel de las universidades como origen de este tipo de iniciativas.

“Las universidades son la fuente de creación del 80 % de estas compañías, porque allí nacen las investigaciones y el talento científico que posteriormente, con el apoyo de otros actores, logra llevar soluciones innovadoras al mercado”, señaló.

El reporte busca ofrecer una radiografía del ecosistema colombiano de innovación de base científica para orientar estrategias que permitan acelerar la creación y consolidación de empresas capaces de responder a desafíos económicos, sociales y tecnológicos.

La experiencia empresarial

Uno de los espacios centrales fue la conversación entre Raudy Machacón, CEO de Ihungo, y David Sierra, profesor de la UTB, en la que se abordó la evolución de la compañía cartagenera desde soluciones tecnológicas para logística hasta el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la salud pública y proyectos de infraestructura de datos para aplicaciones espaciales.

“La idea nace de cómo conectar datos, personas y procesos para crear soluciones de alto impacto”, explicó Machacón, quien destacó que este tipo de escenarios contribuyen a consolidar un entorno de innovación capaz de proyectar al Caribe colombiano como un referente en tecnologías DeepTech.

Sciencepreneurs: de la investigación al emprendimiento

Como parte de esta apuesta por fortalecer la innovación científica, durante el evento fue presentada la convocatoria Sciencepreneurs, un programa orientado a acompañar a investigadores en la transformación de sus desarrollos científicos en empresas de alto impacto.

Gracias al patrocinio de Ihungo, cinco iniciativas de la región recibirán becas para participar en este proceso de formación y aceleración, fortaleciendo así la transferencia de conocimiento desde la academia hacia el sector productivo.

Con el lanzamiento del Reporte DeepTech Colombia 2025 – Nodo Caribe y la puesta en marcha de Sciencepreneurs, la Universidad Tecnológica de Bolívar reafirma su compromiso con la construcción de un ecosistema de innovación que convierta el conocimiento científico en oportunidades de desarrollo para la región y el país.