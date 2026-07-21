Dadis intensificará controles sorpresa a IPS, clínicas y consultorios de ‘médicos e influencers’

A través de su cuenta de X, el alcalde Dumek Turbay advirtió a clínicas, dispensarios, IPS, centros de estética y consultorios de «médicos e influencers» en Cartagena que se intensificarán las visitas de inspección, vigilancia y control mediante el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), con el fin de verificar el cumplimiento de los estándares de habilitación establecidos por la normatividad vigente.

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El mandatario distrital confirmó que la agenda de operativos está lista y que las brigadas de la autoridad sanitaria llegarán a los establecimientos sin previo aviso. En su mensaje, el alcalde fue enfático al señalar que serán estrictos en el control y severos en la sanción frente a cualquier incumplimiento.

Turbay sostuvo que la crisis del sistema de salud no debe ser una excusa para descuidar la calidad en el servicio, reiterando que la prioridad de la administración local es la seguridad, el bienestar y la integridad de los pacientes en la ciudad.