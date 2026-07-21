Congreso condecora a Kid Pambelé con la Orden de la Democracia Simón Bolívar

El Congreso de la República rinde un histórico homenaje a Antonio Cervantes Reyes, conocido mundialmente como ‘Kid Pambelé’. La Cámara de Representantes le impuso la Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado de Gran Cruz Caballero, una de las más altas distinciones que otorga esta corporación, en reconocimiento a su brillante trayectoria deportiva y al imborrable legado que dejó para la historia del deporte colombiano.

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La ceremonia tuvo lugar en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional y estuvo liderada por el representante a la Cámara Pedro Adán Torres Pérez, de la Circunscripción Especial de Comunidades Afrodescendientes. Durante el evento se resaltó la figura del exdeportista palenquero, primer campeón mundial de boxeo que tuvo el país, catalogándolo como un símbolo de perseverancia, disciplina y orgullo para todas las generaciones.

El representante Torres Pérez enfatizó que este galardón exalta a un hombre cuya vida marcó un hito en la memoria colectiva de la nación. A su vez, en la jornada se destacó el valioso aporte de las comunidades afrocolombianas al desarrollo, la cultura y la identidad del país.

Junto a la leyenda del boxeo, en la misma ceremonia se entregaron reconocimientos a Johana Ximena Aranda Rivera, alcaldesa de Ibagué; a Francisco Hernández, primer árbitro internacional de boxeo oriundo de San Basilio de Palenque; y a José Alfredo Herazo, por su trabajo en favor de los derechos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.