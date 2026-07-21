Concejo de Cartagena sigue impulsando iniciativas para una ciudad más inclusiva

El Concejo Distrital de Cartagena realizó audiencias públicas para socializar y recibir aportes ciudadanos a dos proyectos de acuerdo orientados a fortalecer la inclusión y la innovación educativa en el Distrito. Las iniciativas buscan promover la formación de docentes en el uso ético y pedagógico de la inteligencia artificial y garantizar espacios recreativos inclusivos para niños, niñas y adolescentes con trastornos del espectro autista (TEA).

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El primero corresponde al Proyecto de Acuerdo No. 114 de 2026, que establece los lineamientos para la formación de los docentes en el uso ético, responsable y pedagógico de la inteligencia artificial en Cartagena de Indias, con el propósito de promover el aprovechamiento de estas herramientas en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

De igual forma, se desarrolló la audiencia pública del Proyecto de Acuerdo No. 115 de 2026, mediante el cual se propone la creación de parques inclusivos para niños, niñas y adolescentes con trastornos del espectro autista (TEA), una iniciativa orientada a garantizar espacios seguros, accesibles y adaptados que favorezcan su desarrollo, integración y bienestar.

Participación ciudadana

Lorena Collins, madre de familia, aseguró que son muy importantes los espacios donde las personas con discapacidad pueden desarrollarse plenamente. Por ello, manifestó su respaldo a este proyecto, que busca adecuar los parques para hacerlos más inclusivos y contribuir a un cambio cultural en favor de la inclusión.

A su vez, Janis Bolaño destacó el derecho de los niños con discapacidad a acceder a espacios que cuenten con las condiciones y especificaciones necesarias para su adecuado disfrute. Bolaño afirmó que Cartagena presenta un rezago en materia de infraestructura inclusiva, pero consideró que, con la aprobación de este proyecto, la ciudad podría dar un paso importante hacia una mayor inclusión.