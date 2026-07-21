Cartagena tendrá la primera institución educativa indígena con enfoque ancestral

El Distrito y el Cabildo Indígena Zenú Caizeba se han reunido para ayudar en el proceso. // Alcaldía de Cartagena

El Gobierno distrital del alcalde Dumek Turbay dio un nuevo paso hacia el fortalecimiento de la educación con enfoque diferencial al iniciar el proyecto que dará vida a la primera institución educativa indígena de Cartagena, una apuesta que busca garantizar el derecho de las comunidades indígenas a educar a las nuevas generaciones desde su propia cosmovisión.

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El nuevo colegio estará ubicado en el Cabildo Indígena Zenú Caizeba, en el corregimiento de Bayunca, y será el resultado de un trabajo conjunto entre la comunidad indígena, la secretaría de Educación Distrital y el Ministerio de Educación Nacional.

Para el secretario de Educación de Cartagena, Alberto Martínez Monterrosa, la educación también debe reconocer la diversidad cultural de nuestro territorio. “Con este proyecto estamos acompañando a la comunidad Zenú en la construcción de una institución que responda a su identidad, fortalezca sus tradiciones y garantice que las nuevas generaciones crezcan orgullosas de sus raíces. Será un referente para la educación intercultural en Cartagena y un ejemplo de cómo la educación puede construirse desde el diálogo con las comunidades”, puntualizó.

El proyecto se desarrolla bajo los lineamientos del Decreto Ley 0481 de 2025, normativa que reconoce el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) y fortalece la autonomía de los pueblos nativos para orientar procesos educativos acordes con su cultura, su organización social y sus principios ancestrales.

La iniciativa busca que los estudiantes del cabildo puedan formarse en un entorno donde la naturaleza, la memoria colectiva, la lengua, la tradición oral, los oficios y las expresiones culturales hagan parte del currículo y del proceso de aprendizaje.

Actualmente, equipos interdisciplinarios adelantan el diseño técnico, jurídico y arquitectónico de la futura institución, procurando que cada componente responda a la identidad cultural del pueblo Zenú. Paralelamente, continúa la evaluación del predio donde será construida la infraestructura educativa.

La comunidad indígena ya formuló su Proyecto Educativo Comunitario con acompañamiento del Ministerio de Educación y lo radicó ante la Secretaría de Educación Distrital, documento que servirá como base para el funcionamiento académico del establecimiento.

En su primera etapa, la institución beneficiará a cerca de 150 niños y jóvenes del Cabildo Zenú Caizeba y contará con un modelo pedagógico diferencial, que permitirá incorporar elementos del Sistema Educativo Indígena Propio, incluyendo aspectos relacionados con los procesos formativos y el calendario educativo.