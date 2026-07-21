Capturan a dos hombres y recuperan dos motocicletas robadas durante operativos

En desarrollo de acciones orientadas a contrarrestar el hurto de motocicletas, uniformados de la Policía Nacional adelantaron operativos en Cartagena y su área metropolitana, logrando la recuperación de motocicletas y la captura de dos sujetos.

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El primer procedimiento se llevó a cabo en el barrio La Esperanza, donde fue capturado un sujeto de 22 años, quien, al parecer, minutos antes había despojado a un ciudadano de su motocicleta mediante factor oportunidad.

La rápida reacción de los uniformados permitió interceptar al presunto responsable y recuperar el automotor. El propietario expresó su agradecimiento a los policías por devolverle su único medio de transporte.

De igual forma, en el corregimiento de Bayunca, patrullas de vigilancia recuperaron una motocicleta marca AKT, de placa VKC-93E, la cual registraba un requerimiento por el delito de hurto, ocurrido el 10 de julio de 2026 en Cartagena.

Durante este procedimiento fue capturado un sujeto conocido como ‘Fredy’, por el delito de receptación.

Los capturados y las motocicletas recuperadas fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, a la espera de las audiencias preliminares que definirán su situación judicial.

“En lo corrido del año se han capturado 621 personas por el delito de hurto y se han recuperado 157 motocicletas”, señaló el coronel Carlos Esteban Blanco, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.