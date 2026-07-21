Capturan a alias ‘El Pecueca’ por hurto en San Jacinto, Bolívar

En el marco de la estrategia Seguridad, con la que la Policía Nacional busca seguir brindando tranquilidad a los bolivarenses, uniformados de la Zona de Atención atendieron un llamado de auxilio por un caso de hurto ocurrido en el barrio La Bajera, carrera 48B, del municipio de San Jacinto.

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Al llegar al lugar, los policías encontraron la escena del hurto y, gracias a la rápida reacción y a la información suministrada por la comunidad, lograron la captura en flagrancia de un hombre de 21 años, conocido con el alias de “El Pecueca”.

Durante el procedimiento le fue recuperado un teléfono celular que momentos antes había sido hurtado a un ciudadano de 57 años.

De acuerdo con las versiones entregadas por habitantes del sector, el capturado presuntamente estaría relacionado con varios hechos de hurto registrados en la zona, situación que, según la comunidad, venía afectando la tranquilidad de los residentes.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía 07 Local de San Juan Nepomuceno por el delito de hurto. En las próximas horas, un juez de la República definirá su situación judicial.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, destacó este resultado e indicó:

“Nuestros uniformados continúan dando importantes resultados contra el delito del hurto, gracias a la oportuna reacción policial y al apoyo de la ciudadanía. Seguiremos fortaleciendo las acciones operativas y preventivas para garantizar la seguridad y la convivencia en cada uno de los municipios del departamento de Bolívar e invitamos a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123.”