Capturan a alias Didier por presunto homicidio cometido en febrero en Bicentenario

Como resultado de las acciones adelantadas en el marco del ‘Plan Cazador’, la Policía Nacional capturó, mediante orden judicial, a un presunto actor criminal conocido con el alias de ‘Didier’, de 21 años y natural de Cartagena, señalado de participar en un homicidio ocurrido en el barrio Bicentenario.

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La captura se produjo durante labores de registro, control e identificación de personas desarrolladas por las patrullas de vigilancia en el sector conocido como Pasillo Rasta, en el barrio San Francisco. Al verificar sus antecedentes, le figuraba una orden de captura por el delito de homicidio agravado, emanada por el Juzgado Décimo Segundo Penal Municipal de Cartagena con Función de Control de Garantías.

De acuerdo con la investigación, alias ‘Didier’ habría participado en el asesinato con arma de fuego de Luis Eduardo Herrera Puche, ocurrido el 7 de febrero de 2026 en el barrio Bicentenario.

El capturado registra, además, tres anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas de fuego y violencia intrafamiliar.

Con este resultado, la Policía Nacional continúa fortaleciendo las acciones investigativas y operativas para esclarecer los hechos de violencia y llevar ante la justicia a los responsables. En lo corrido del año se han materializado 4.045 capturas por diferentes delitos, de las cuales 304 corresponden a órdenes judiciales y 56 por el delito de homicidio.

“Este resultado demuestra el compromiso permanente de la Policía Nacional con el esclarecimiento de los homicidios y la captura de quienes pretenden afectar la seguridad de los cartageneros. Seguiremos desplegando todas nuestras capacidades institucionales para ubicar y poner a disposición de la justicia a los responsables de estos hechos violentos”, puntualizó el coronel Carlos Esteban Blanco, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena,

La Policía Nacional invita a la ciudadanía a continuar suministrando información que contribuya a la identificación y captura de los responsables de hechos delictivos, a través de la Línea de Emergencias 123 o del correo electrónico mecar.sijin@policia.gov.co.