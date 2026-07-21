Alerta por robo de carros en Cartagena: nuevo caso en el barrio Blas de Lezo

José David de la Rosa siempre desconectaba la pila de la gasolina, pero el día que robaron su vehículo, olvidó aplicar ese particular “mecanismo de seguridad”. Justo en la puerta de su vivienda ubicada en la manzana 29 del barrio Blas de Lezo, los delincuentes se llevaron su Kía Picanto 2019; curiosamente, igual al que se perdió en el barrio Chipre.

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La historia de este hombre padre de familia, parece repetirse últimamente en diferentes sectores de Cartagena y tiene una particularidad. Carros comunes, con modelos 2015 en adelante, muy fáciles de comercializar, y hurtados en barrios de estrato medio durante horas de la madrugada.

“Hoy mando un mensaje a todas las personas que tengan vehículo, por favor esté pendientes de ellos y utilicen algún mecanismo de seguridad que no sea electrónico porque está comprobado, que ellos tienen toda la tecnología para inhibir cualquier tipo de señal que impida llevárselos”, dejo el afectado.

Pese a las denuncias presentadas en fiscalía y labores de policía judicial, el automotor no aparece, aumentando la preocupación de su propietario que hoy afronta una millonaria deuda con el banco. Este año ya son cuatro carros robados en la misma zona.