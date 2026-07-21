Adolescente de 15 años murió ahogado en Manzanillo del Mar durante un paseo

Una tarde de descanso y recreación terminó en tragedia en la playa del corregimiento de Manzanillo del Mar, donde un adolescente de 15 años perdió la vida tras ser arrastrado por una ola, mientras que una niña que estaba a su lado logró ser rescatada y permanece hospitalizada.

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La emergencia ocurrió la tarde del lunes festivo 20 de julio, durante una salida organizada por la comunidad de una iglesia cristiana. Tras el almuerzo, el menor identificatorio como Christopher Cumplido Rozo se encontraba jugando un partido de voleibol en la arena junto a varios compañeros del grupo. De un momento a otro, los jóvenes ingresaron al agua y una fuerte ola tomó por sorpresa al adolescente y a la menor que lo acompañaba, arrastrándolos mar adentro.

Quienes estaban en la orilla reaccionaron de inmediato y lograron sacar a ambos del agua. Christopher fue auxiliado por los asistentes al paseo y llevado en un vehículo particular hacia el Hospital Serena del Mar mientras le brindaban primeros auxilios en el trayecto. Pese a las maniobras de reanimación realizadas por el cuerpo médico en la sala de urgencias, el menor no sobrevivió. La niña rescatada en la misma acción permanece bajo observación médica en el mismo centro asistencial.