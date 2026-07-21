A la cárcel alias ‘El Diablito’ por apuñalar a un vendedor informal

Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Deisvis Zúñiga Hernández, alias El Diablito de San Francisco, presuntamente comprometido con el intento de un asesinato en Cartagena.

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Los acontecimientos investigados ocurrieron el 7 de abril de 2024 en el barrio San Francisco donde el procesado, al parecer, hirió en varias oportunidades con un arma blanca a un vendedor informal que llegó a su casa a ofrecerle de memorias USB con música.

El ataque lo habría generado una discusión entre las dos personas. La víctima, de 41 años, fue trasladada a un centro médico donde fue atendido oportunamente permitiendo que se recuperara.

Por estos hechos, el pasado 13 de julio servidores del Cuerpo Técnico de Investigación en coordinación con la Policía Nacional captura al ahora implicado cerca al mercado de Bazurto en la capital bolivarense.

En el desarrollo de las audiencias concentradas el investigado no aceptó su responsabilidad frente al delito de tentativa de homicidio.