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20 jul 2026 Actualizado 18:44

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Policía Nacional en Bolívar marchó con honor, patria y orgullo en la conmemoración del 20 de Julio

En una jornada cargada de simbolismo, respeto y amor por Colombia, los uniformados acompañaron a la ciudadanía en los desfiles realizados en Mompox y Arjona

La Policía Nacional en Bolívar marchó con honor, patria y orgullo en la conmemoración del 20 de Julio

La Policía Nacional en Bolívar marchó con honor, patria y orgullo en la conmemoración del 20 de Julio

La Policía Nacional en Bolívar marchó con honor, patria y orgullo en la conmemoración del 20 de Julio
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En el marco de la conmemoración del Día de la Independencia de Colombia, una fecha que exalta la libertad, la unidad y el amor por la patria, la Policía Nacional en el departamento de Bolívar se unió con honor y profundo sentido de pertenencia a las celebraciones del 20 de Julio, reafirmando su compromiso de servir y proteger a todos los colombianos.

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Durante esta significativa jornada, se llevaron a cabo desfiles en los municipios de Mompox y Arjona, donde los hombres y mujeres policías marcharon con orgullo, representando los valores institucionales y el compromiso permanente con la seguridad y la convivencia ciudadana.

Como parte de los actos protocolarios, también se realizó la tradicional ofrenda floral, un homenaje solemne en memoria de los héroes que contribuyeron a la independencia de Colombia y de quienes, a lo largo de la historia, han entregado su vida por la defensa de la patria. Este acto simbolizó el respeto por los valores nacionales y el reconocimiento a quienes han forjado el legado de libertad del país.

Uno de los momentos más emotivos de la celebración se vivió cuando los uniformados rompieron filas para acercarse a los asistentes, estrechar sus manos, saludar a niños, jóvenes y adultos, compartir sonrisas y agradecer el respaldo de la comunidad. Este gesto fortaleció el vínculo de confianza entre la Institución y los ciudadanos, demostrando que la Policía Nacional camina de la mano con su pueblo.

El señor coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, manifestó:

“El 20 de Julio representa el espíritu de unidad, libertad y amor por nuestra Nación. Para la Policía Nacional es un honor acompañar a los bolivarenses en esta fecha tan especial, ratificando nuestro compromiso de trabajar con vocación, cercanía y entrega por la seguridad y el bienestar de todos. Hoy desfilamos con orgullo, pero también con el corazón dispuesto a seguir construyendo confianza junto a la comunidad.”

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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