“La energía es un derecho, no un privilegio”: Yamil Arana pide que la sostenibilidad energética del Caribe sea prioridad para el nuevo Gobierno Nacional

Ante la crisis que enfrenta la región Caribe por las altas tarifas del servicio de energía, los recurrentes racionamientos y las afectaciones que sufren miles de hogares, comerciantes, empresarios y sectores productivos, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, hizo un llamado para que la sostenibilidad energética de la región se convierta en una prioridad desde el primer día del próximo Gobierno Nacional.

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El mandatario departamental advirtió que la situación energética del Caribe no puede seguir siendo tratada como un problema coyuntural, sino como un desafío estructural que requiere decisiones de fondo para garantizar un servicio estable, eficiente y a costos razonables para los usuarios.

“La sostenibilidad energética del Caribe debe convertirse en una prioridad nacional. No podemos seguir viviendo entre tarifas elevadas, interrupciones del servicio y la incertidumbre de miles de familias que, además de soportar las altas temperaturas propias de nuestra región, enfrentan constantes dificultades para acceder a un servicio esencial”, expresó Arana.

El gobernador insistió en que el acceso a la energía eléctrica debe ser entendido como un derecho y no como un privilegio, al considerar que de este servicio depende la calidad de vida de los ciudadanos, el funcionamiento de los hospitales, las instituciones educativas, el comercio, la industria y el desarrollo económico de toda la región.

“Necesitamos que el próximo Gobierno Nacional, desde el primer día, busque garantizar la sostenibilidad energética del Caribe, y con ello la prestación de un mejor servicio y a un menor costo. La energía no es un privilegio; es un derecho”, enfatizó.

Arana reiteró que la región Caribe requiere soluciones definitivas que permitan fortalecer la infraestructura eléctrica, brindar estabilidad financiera al sistema, incentivar nuevas fuentes de generación y proteger a los usuarios de incrementos desproporcionados en las tarifas.

Finalmente, el mandatario manifestó que garantizar un servicio de energía confiable y asequible no solo representa una necesidad para millones de ciudadanos, sino una condición indispensable para impulsar la competitividad, atraer inversión, generar empleo y mejorar la calidad de vida en los departamentos del Caribe colombiano.