Conato de incendio en la Casa del Niño del Cartagena

En la madrugada de este lunes 20 de julio se presentó un conato de incendio en una de las bodegas de la Clínica de Especialidades Pediátricas de Casa del Niño.

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Gracias a la oportuna reacción del personal de la Clínica y a la rápida intervención del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, la situación fue atendida y controlada de manera inmediata, evitando daños mayores en la infraestructura y, lo más importante, sin comprometer la seguridad ni el bienestar de los pacientes.

La Clínica de Especialidades Pediátricas activó de manera inmediata los protocolos establecidos en su Plan de Emergencia Hospitalaria, garantizando una respuesta rápida y coordinada. Como medida preventiva y siguiendo los protocolos de seguridad, fue necesaria la evacuación temporal de pacientes, acompañantes y personal de la institución. Una vez controlada la situación y tras la verificación de las condiciones de seguridad por parte de los organismos de emergencia, las actividades fueron retomadas con normalidad. No se presentaron afectaciones en la salud de los pacientes.

Al momento de la emisión de este comunicado, la situación se encuentra completamente controlada y la operación de la Clínica transcurre con total normalidad.

Casa del Niño agradece al Cuerpo de Bomberos de Cartagena por su oportuna intervención y acompañamiento. Asimismo, exalta la labor ejemplar de nuestro personal, quienes actuaron con valentía, compromiso y serenidad, contribuyendo de manera decisiva al control de la situación.

Para tranquilidad de nuestros pacientes, colaboradores y comunidad en general, no se registraron afectaciones personales ni materiales de consideración.

Casa del Niño continuará adelantando las verificaciones técnicas correspondientes para establecer las causas del incidente y reforzar las acciones preventivas que permitan seguir garantizando un entorno seguro para pacientes, familias y colaboradores.