Carlos Cobo convierte con estrategia, mercados inexplorados en historias de crecimiento

Carlos Manuel Cobo pertenece, sin duda, a la segunda categoría. Ingeniero mecánico de formación, estratega por vocación y ejecutivo de crecimiento por trayectoria, este venezolano se ha consolidado como uno de los referentes más destacados del continente en el lanzamiento de nuevos mercados, el crecimiento acelerado de negocios y el diseño e implementación de iniciativas estratégicas en empresas en plena expansión.

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Su historia comienza en Caracas, donde se graduó de Ingeniería Mecánica en la Universidad Simón Bolívar con mención honorífica en su proyecto final, una formación que complementó con un año de intercambio en la Université de Technologie de Compiègne y una pasantía en Tractebel Engineering – Engie, en París. Esa base técnica, rigurosa y analítica, se convertiría con el tiempo en el sello distintivo de su manera de abordar los negocios: descomponer problemas complejos hasta encontrar soluciones simples.

“Soy una persona a la que le gusta buscar soluciones simples a problemas complejos”, afirma Cobo. “Es natural para cualquier organización construir sobre lo que ya ha desarrollado, lo que con el tiempo va creando complejidades innecesarias. Creo firmemente que un punto de vista externo y no viciado con la operación puede destrabar cosas que pueden parecer imposibles para el que está en el día a día”.

Su carrera profesional despegó en Ernst & Young, donde entre 2014 y 2017 gestionó proyectos de alto impacto para grandes instituciones financieras de Centroamérica y el Caribe. Desde República Dominicana, El Salvador y Panamá, diseñó e implementó un nuevo modelo de negocio para banca minorista, estableció el modelo operativo de una organización de financiamiento automotriz con presencia en ocho países, creó estrategias de canales digitales y segmentó bases de clientes para importantes bancos de la región.

Pero fue en Panamá donde Cobo dio el salto del consultor al emprendedor. En 2017 co-fundó Merkapp, el primer supermercado en línea del país, definiendo desde cero el modelo de negocio, la propuesta de valor y la estrategia de precios. Bajo su liderazgo como fundador y CEO, la empresa sostuvo un crecimiento continuo del 15% mensual en ventas, y como miembro de su junta directiva hasta 2021, acompañó la apertura de cinco nuevas sucursales y el crecimiento de las ventas anuales de 1 a más de 10 millones de dólares, consolidándola como el supermercado en línea más grande de Panamá.

Paralelamente, su capacidad para lanzar operaciones desde cero lo llevó a liderar Appetito24 en Costa Rica, empresa que sería adquirida por Delivery Hero, el gigante alemán del delivery. Dentro del grupo, y ya bajo la marca PedidosYa, Cobo escaló posiciones hasta convertirse en Director Regional de Desarrollo de Negocios para el norte de Latinoamérica. Al frente de un equipo de nueve personas, lideró con éxito el lanzamiento de siete nuevos mercados en la región, administrando presupuestos de 10 millones de dólares en CAPEX y 35 millones en OPEX, y diseñando estructuras locales de más de 350 personas. Antes, como Director de Nuevos Negocios en Panamá, construyó desde cero el vertical de supermercados, farmacias, tiendas y dark kitchens, logrando los mejores resultados de toda Latinoamérica en crecimiento de órdenes, alcance de mercado y velocidad de lanzamiento, con un crecimiento sostenido del 20% mensual.

Esa etapa también lo posicionó como aliado estratégico de las marcas más reconocidas del mundo, desde cadenas de supermercados, marcas de cervezas, empresas de consumo masivo, y cadenas de restaurantes. “Tuve la oportunidad de construir con ellas su estrategia de e-commerce y utilizar PedidosYa en Panamá como un laboratorio para explorar iniciativas.”Con una década de logros operativos a cuestas, Cobo decidió elevar aún más su perfil académico. Tras completar un Master en Finanzas en la Universidad de Chile, fue admitido en Harvard Business School, donde obtuvo su MBA en 2023. Al graduarse, trabajó en Quona Capital, fondo de venture capital especializado en inclusión financiera, analizando empresas de comercio electrónico B2B en mercados tan diversos como Kenia e Indonesia y trazando sus rutas hacia la rentabilidad.

Su siguiente destino fue Boston Consulting Group (BCG) en San Francisco, una de las firmas de consultoría estratégica más prestigiosas del mundo. Allí ejecutó proyectos de go-to-market, portafolio de productos y modelos operativos para compañías tecnológicas de primer nivel: diseñó estrategias de salida al mercado para grandes jugadores de semiconductores y SaaS B2B, desarrolló la estrategia de portafolio de largo plazo para un fabricante líder de tecnología de consumo, y condujo negociaciones de alianzas para el lanzamiento de nuevas capacidades de inteligencia artificial generativa.

Hoy, Cobo escribe un nuevo capítulo desde San Francisco. En febrero de 2026 asumió el rol de Senior Manager of Business Operations en Zip, una empresa tecnológica de 700 empleados que ha levantado 370 millones de dólares en financiamiento. “Mi rol es básicamente trabajar con los líderes de la empresa en resolver los problemas más complejos que enfrenta la organización, principalmente en go-to-market”, explica. “Estoy utilizando toda mi experiencia anterior para resolver estos problemas desde adentro, y asegurar que este tipo de empresas puedan maximizar su contribución a la economía y a la sociedad. Espero hacer este tipo de trabajo por el resto de mi carrera”.

Con certificación PMP desde 2016, fluidez en español y francés, y una trayectoria que atraviesa Venezuela, Francia, República Dominicana, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Chile, Kenia, Indonesia y Estados Unidos, Carlos Cobo encarna el rol del nuevo estratega latino comprometido con el crecimiento de los negocios que toca. Su contribución, como él mismo la define, es clara: “ayudar a negocios en etapa de crecimiento a alcanzar su máximo potencial y acelerar su expansión”.