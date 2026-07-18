Veeseincol y Fundación Cartagena Segura rechazaron presunta negligencia en Clínica Crecer

La veeduría VEESEINCOL y la Fundación Cartagena Segura rechazaron los hechos ocurridos en las afueras de la Clínica Crecer de Cartagena, donde, según denuncias conocidas públicamente, una mujer en avanzado trabajo de parto presuntamente no recibió atención oportuna en el servicio de urgencias y terminó dando a luz en plena vía pública.

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A través de un comunicado, ambas entidades señalaron que, de confirmarse lo ocurrido, se habría configurado una grave vulneración de los derechos fundamentales a la salud, la vida, la dignidad humana y la atención oportuna en urgencias, especialmente tratándose de una mujer gestante y de un recién nacido, quienes cuentan con protección especial por parte del Estado.

Las organizaciones recordaron que un trabajo de parto constituye una emergencia médica y advirtieron que ninguna barrera administrativa, contractual o institucional puede justificar la negativa o el retraso en la atención de una paciente en estas condiciones.

Asimismo, indicaron que el hecho habría puesto en riesgo la vida e integridad de la madre y del bebé, además de generar posibles afectaciones físicas, médicas y emocionales que, de comprobarse, deberán ser evaluadas y reparadas conforme a la ley.

En ese sentido, solicitaron a la Superintendencia Nacional de Salud, al Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), a la Personería Distrital de Cartagena, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación adelantar una investigación que permita establecer las responsabilidades administrativas, disciplinarias, civiles y penales a las que haya lugar.

También pidieron que, en caso de comprobarse la responsabilidad de la institución o de los funcionarios involucrados, se impongan las sanciones correspondientes y se garantice una reparación integral para la madre y su hijo.

Finalmente, VEESEINCOL y Fundación Cartagena Segura hicieron un llamado a las autoridades para fortalecer los mecanismos de inspección, vigilancia y control sobre las instituciones prestadoras de servicios de salud, con el propósito de garantizar una atención inmediata y humanizada en las emergencias obstétricas.

“Como sociedad no podemos normalizar que una mujer tenga que dar a luz en una calle por presuntas fallas en la prestación del servicio de salud. La dignidad humana no admite excusas y la atención en salud no puede depender de trámites, autorizaciones o decisiones que desconozcan la urgencia de proteger la vida”, expresó Álvaro Schorbogth, director de VEESEINCOL.