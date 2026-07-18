Supersalud logra 182.927 cierres efectivos de pendientes en medicamentos en Cartagena

La Superintendencia Nacional de Salud logró el cierre efectivo de 182.927 pendientes en la entrega de medicamentos durante la cuarta mesa regional convocada para la región Caribe, realizada en Cartagena.

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La delegada para Gestores Farmacéuticos de la Supersalud, María Niny Echeverry, presentó los resultados de la jornada, en la que durante tres días se revisaron 267.355casos pendientes con la participación de 16 EPS y 25 gestores farmacéuticos y operadores logísticos de la región.

La funcionaria aseguró que la Superintendencia continuará realizando seguimiento paraque las reclamaciones pendientes sean solucionadas por los respectivos actores del sistema.

Durante la jornada se identificaron dificultades estructurales relacionadas con la articulación entre los diferentes actores, la calidad de la información, la oportunidad en la gestión de autorizaciones, la disponibilidad de inventarios y la coordinación de los procesosoperativos.

“Estas situaciones generan barreras de acceso para los usuarios, incrementan los tiempos de espera y afectan la continuidad de los tratamientos, particularmente en pacientes con enfermedades de alto costo,enfermedades huérfanas y otras condiciones clínicas que requieren continuidad terapéutica”, señaló Echeverry.

Las Jornadas Regionales de Cierre Masivo de Medicamentos Pendientes fueron concebidas como un mecanismo extraordinario de coordinación interinstitucional, gestión operativa, seguimiento permanente y auditoría en tiempo real, orientado a normalizar progresivamente la dispensación de tecnologías en salud y fortalecer la capacidad de respuesta de los actores involucrados.