Reportan cinco capturas en Magangué tras operativos de la Policía Bolívar

La Policía Nacional en las últimas horas, a través de un amplio despliegue operativo en el municipio de Magangué, llegó hasta las calles con todas sus capacidades institucionales y un importante componente policial, desarrollando patrullajes, registros a personas y vehículos, controles y solicitud de antecedentes, logrando la captura de cinco personas por diferentes delitos.

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Los resultados operativos se obtuvieron en los barrios Primero de Mayo, Maracaná, Pueblo Nuevo, 2 de Noviembre y Centro, donde fueron capturadas dos personas por el delito de lesiones personales, una por lesiones culposas y dos más por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Estas acciones hacen parte de la estrategia “Plan Cazador”, mediante la cual la Policía Nacional fortalece la presencia institucional y las labores preventivas y operativas para prevenir la comisión de delitos y garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló que estos planes se desarrollan de manera permanente en todos los municipios y corregimientos del departamento, con el propósito de cerrarles el paso a los delincuentes y brindar mayor tranquilidad a la comunidad.

La Policía Nacional invita a los ciudadanos a continuar denunciando cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia a través de la línea de emergencia 123, reiterando su compromiso de trabajar de manera articulada por un Bolívar más seguro.