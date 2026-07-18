Prueban hidroaviones sobre el río Magdalena para impulsar el turismo en Bolívar

El interés por Mompox como destino turístico continúa creciendo. En las últimas horas, la aerolínea Alma Air realizó pruebas técnicas de operación con hidroaviones sobre el río Magdalena, a la altura de este distrito patrimonial, como parte de la evaluación de nuevas alternativas de conectividad aérea para esta región de Bolívar.

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Las maniobras permitieron evaluar las condiciones operativas del afluente para este tipo de aeronaves, una iniciativa que abre la posibilidad de ampliar las opciones de acceso a uno de los destinos más emblemáticos del Caribe colombiano, reconocido por su riqueza histórica, arquitectónica, cultural y natural.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, aseguró que este tipo de iniciativas evidencian el momento de consolidación que vive Mompox como referente turístico nacional e internacional.

“Los ojos de Colombia y del mundo siguen puestos en Mompox. Que una aerolínea esté evaluando la operación de hidroaviones en nuestro territorio demuestra el enorme potencial que tiene esta tierra para seguir creciendo como destino turístico. Algo estamos haciendo bien y vamos a seguir trabajando para que Bolívar sea cada vez más competitivo, accesible y atractivo para los visitantes”, afirmó el mandatario.

La realización de estas pruebas se suma a la dinámica que ha venido experimentando Mompox durante los últimos años, marcada por el fortalecimiento de su oferta turística, la llegada de cruceros por el río Magdalena, la recuperación de espacios patrimoniales y las inversiones públicas que han impulsado el desarrollo económico y la promoción del municipio como destino de talla mundial.

Desde la Gobernación de Bolívar se destacó que se continuará respaldando las iniciativas que promuevan una conectividad sostenible, fortalezcan la competitividad turística del departamento y generen nuevas oportunidades para las comunidades locales.

Estas pruebas representan un avance importante en la exploración de nuevas alternativas de transporte para Mompox, un territorio cuya historia ha estado ligada al río Magdalena y que hoy continúa consolidándose como uno de los principales atractivos turísticos de Colombia y una de las grandes apuestas de desarrollo de Bolívar.