Proyecto de mejora y ampliación a la ESE Hospital Local Santa Rosa de Lima

La ESE Hospital Local Santa Rosa de Lima recibió la visita del ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien desarrolló una agenda institucional en el municipio, orientada al fortalecimiento de la atención en salud y al diálogo con la comunidad.

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Durante su visita, el ministro realizó un recorrido por las instalaciones de la ESE Hospital Local Santa Rosa de Lima, donde conoció de primera mano la capacidad instalada, los servicios que presta la institución y los avances en la atención de los usuarios.

Como parte de la jornada, el jefe de la cartera de Salud sostuvo un encuentro con la comunidad, autoridades locales y representantes del sector salud, escenario en el que se abordaron temas relacionados con la infraestructura hospitalaria y los proyectos aprobados, donde además resaltó la buena gestión de la administración de la gerente Carmen Lucía Díaz en cuanto a las mejoras de infraestructura, ejecución de presupuesto y destacando la mejora en los indicadores de gestión de la institución.

Durante el encuentro, el ministro anunció la aprobación del proyecto de mejora mayor de la ESE, incluyendo la ampliación y la gestión para la apertura de un área de salud mental en el hospital.

La gerente de la ESE Hospital Local Santa Rosa de Lima, Carmen Lucia Díaz Bohórquez, destacó la importancia de esta visita para continuar fortaleciendo la prestación de los servicios de salud en el municipio.

“La presencia del señor Ministro representa una oportunidad para visibilizar el trabajo que viene realizando nuestra institución y seguir avanzando en acciones que beneficien a toda la comunidad santarosera”, expresó.

La ESE Hospital Local Santa Rosa de Lima continuará trabajando de manera articulada con el Ministerio de Salud y Protección Social, las autoridades territoriales y la comunidad para garantizar una atención oportuna, humanizada y con calidad.