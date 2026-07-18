Parque Lineal Alameda será inaugurado el viernes 31 de julio

Bajo el liderazgo del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, avanza en un 97 % la construcción del Parque Lineal Alameda, una obra que complementa la transformación del Templo del emblemático Fútbol Menor y que permitirá a las comunidades de Alameda, San Fernando y sectores aledaños contar con un nuevo espacio para el deporte, la recreación y la convivencia.

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El punto de partida del proyecto fue la recuperación de un canal de 186 metros lineales que durante años permaneció cubierto de maleza y representaba una dificultad para el manejo de las aguas lluvias que descienden desde la parte alta del sector Jorge Eliécer Gaitán del barrio San Fernando. La intervención amplió la capacidad hidráulica del canal y solucionó una problemática que también afectaba el entorno de los escenarios deportivos cercanos.

Sobre esta infraestructura se construye ahora un parque lineal concebido como un corredor recreodeportivo de uso exclusivamente peatonal, que conectará el Templo del Fútbol Menor con el estadio de fútbol de San Fernando y la cancha múltiple del sector, transformando un espacio antes deteriorado en un lugar seguro para el encuentro ciudadano, la actividad física y el disfrute de las familias.

“Con esta obra seguimos consolidando la recuperación integral del Templo del Fútbol Menor y su entorno. No solo estamos entregando nuevos espacios para el deporte y la recreación, sino que resolvemos una necesidad histórica de la comunidad, mejoramos la conectividad entre escenarios deportivos y recuperamos espacio público para el disfrute de los cartageneros”, expresó el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz.

Y agregó: “Nadie pensaba que esto podía ser una realidad, nadie pensaba que este lugar olvidado, feo, donde nadie pasaba por aquí, donde era un caño sucio y esto es renovación, futuro, progreso, el cambio es notable del cielo a la tierra”.

La obra contará con cerca de 700 metros cuadrados de zonas verdes, parques infantiles para diferentes edades, máquinas biosaludables, mobiliario urbano, bancas, canecas, iluminación, alumbrado público, paisajismo con plantas nativas y espacios organizados para vendedores informales, fortaleciendo el aprovechamiento del espacio público.

Uno de los principales beneficios del proyecto será la integración de varios escenarios deportivos en un mismo recorrido. El Parque Lineal Alameda conectará el Templo del Fútbol Menor, el estadio de fútbol de San Fernando y la cancha múltiple del sector, esta última también renovada por el Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), facilitando la circulación segura de deportistas, familias y visitantes.

Esta conexión permitirá que dos escenarios históricos del deporte cartagenero funcionen como un mismo gran complejo deportivo, donde niños, jóvenes, entrenadores, padres de familia y visitantes podrán desplazarse con mayor facilidad y disfrutar de espacios pensados no solo para la práctica deportiva, sino también para caminar, ejercitarse, compartir y fortalecer la convivencia alrededor del deporte.

La intervención de la cancha múltiple incluyó la adecuación del terreno para evitar inundaciones ocasionadas por el antiguo canal, mediante la elevación de su nivel y la construcción de un sistema de drenaje que conduce las aguas hacia el canal lateral. Asimismo, se realizaron obras de cerramiento y mejoramiento del escenario para la práctica de fútbol, baloncesto y voleibol.

“La remodelación del escenario deportivo ha significado mucho para nosotros y ahora, con el parque lineal, niños, jóvenes y adultos van a tener un espacio para disfrutar. El caño que por años separó a San Fernando y Alameda hoy está siendo transformado en un parque lineal. Como comunidad respaldamos todo lo que el alcalde está haciendo por Alameda. Hoy sentimos que hacemos parte de esa Cartagena que avanza y progresa, y estamos muy agradecidos por estas obras”, manifestó Diana Paut, líder comunal.

“Yo vivo al lado del parque y este lugar antes era solo monte; aquí se veían muchas cosas horribles. Ahora se ve hermoso. Me parece de lo mejor que ha pasado porque muchos niños y también los adultos van a poder disfrutar este espacio. Seguramente mejorará muchísimo porque antes esto parecía un lago cada vez que llovía”, dijo Concha Lora, residente de Alameda.

Actualmente, el proyecto se encuentra en su fase final con trabajos de instalación de luminarias, acabados, pintura de muros, adecuación de rampas de acceso, ornamentación con especies nativas, instalación de mobiliario urbano y demás detalles que permitirán su próxima entrega a la comunidad.

Con esta intervención, el Gobierno distrital continúa consolidando escenarios deportivos concebidos no solo para la competencia, sino también como espacios para el encuentro ciudadano, la recreación, la actividad física y el fortalecimiento de la vida comunitaria alrededor del deporte.