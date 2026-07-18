Escuela Naval de Cadetes gradúa a primera mujer doctora en Ciencias del Mar

La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, en el ejercicio de su doble competencia como escuela de formación naval militar y universidad marítima de Colombia, graduó a la primera mujer doctora en Ciencias del Mar, formada por la Institución, desde su vinculación al registro calificado de este programa interinstitucional en 2020. Junto a ella, otros profesionales recibieron su título de posgrado en una solemne ceremonia.

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Se trata de la doctora Katty Milena Arrieta Canchila, quien se convirtió en la primera mujer en obtener el título de doctora en Ciencias del Mar otorgado por la Escuela Naval de Cadetes y en la segunda egresada de este programa en la Institución.

La nueva doctora recibió, además, el reconocimiento como graduada de honor, al obtener un promedio superior a 9.5 y la distinción Magna Cum Laude por su trabajo de investigación titulado “Diseño de un modelo que integra la operación logística y las capacidades de innovación hacia la transformación digital de los puertos de Latinoamérica”, un aporte que fortalece la investigación científica y el desarrollo del sector marítimo regional.

Durante la ceremonia también fueron entregados los títulos de los programas: Maestría en Gestión Logística y Especialización en Logística, oferta académica de posgrados de la institución disponible para el público en general.

Así mismo, la Escuela Naval de Cadetes realizó la clausura del Curso de Comando No. 106 y de la Especialización en Política y Estrategia Marítima, requisito para el ascenso al grado de Mayor de Infantería de Marina y Capitán de Corbeta, fortaleciendo la formación de los Oficiales de la Armada de Colombia.

Al respecto, el Capitán de Navío Carlos Andrés Torres Caraballo, subdirector de la Escuela Naval de Cadetes hizo un reconocimiento especial al mérito académico de los graduandos y los invitó a seguir trabajando con pasión, “porque ser marino es un estado del alma”, agregó.

En lo corrido del año 2026, la Escuela Naval de Cadetes ha entregado 83 títulos de pregrado, 51 títulos de posgrado y ha certificado a 847 participantes en cursos de extensión, cifras que reflejan su compromiso con la formación integral, la investigación, la innovación y el fortalecimiento del poder marítimo nacional.

La Armada de Colombia, a través de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” reafirma su compromiso con la formación del personal uniformado, así como de profesionales del sector marítimo, con las competencias militares, académicas y científicas necesarias para responder a los desafíos del país y de la región.