Distrito mantiene seguimiento a Clínica Crecer por presuntas fallas en atención a una madre

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), continúa el seguimiento al caso de la mujer que dio a luz en plena vía pública. Como parte de las acciones adelantadas por la autoridad sanitaria tras conocerse los hechos, fueron suspendidos de manera preventiva los servicios de consulta externa y atención del parto de la sede Prado de la Clínica Crecer, así como el servicio de toma de ecografías en la sede Amberes.

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La medida preventiva fue adoptada luego de que el Dadis iniciara las actuaciones de inspección, vigilancia y control frente a un caso que hoy es materia de investigación y que involucra la atención brindada por la institución de salud. Desde ese momento, se activaron los protocolos correspondientes para verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas para la prestación de los servicios.

En desarrollo de ese proceso, la Dirección Operativa de Inspección, Vigilancia y Control del Dadis, realizó una evaluación integral de la institución. La inspección evidenció incumplimientos en los estándares de habilitación establecidos por la normatividad vigente, lo que dio lugar a la suspensión preventiva de los servicios intervenidos con el propósito de proteger la seguridad de los usuarios y garantizar una atención en salud de calidad.

El director del Dadis, Rafael Navarro, explicó que la actuación de la autoridad sanitaria inició de manera inmediata una vez se conocieron los hechos.

“Desde el momento en que conocimos el caso, nos trasladamos a la clínica Crecer para aplicar el instrumento de evaluación contemplado en la Resolución 3100 de 2019, revisando talento humano, infraestructura, procesos prioritarios, medicamentos, insumos y dotación. Durante la inspección se identificaron deficiencias, principalmente en los procesos relacionados con la atención, lo que llevó a la imposición de la medida preventiva de cierre temporal de los servicios de consulta externa, atención del parto y un servicio de imágenes diagnósticas en otra sede de la institución”, dijo Navarro.

Como parte de las acciones adoptadas tras la medida, el Dadis notificó a las EPS y a los regímenes de excepción con presencia en Cartagena para que informen oportunamente a las mujeres gestantes sobre las modificaciones en las rutas de atención y garanticen su remisión a otras instituciones habilitadas, evitando cualquier interrupción en la prestación de los servicios materno-perinatales.

Respecto al caso de la madre y el recién nacido, el director del Dadis señaló que el Distrito activó los protocolos institucionales correspondientes desde el primer momento y ha realizado el seguimiento respectivo. No obstante, explicó que la intervención se ha desarrollado respetando la decisión de la familia de mantener reserva sobre lo ocurrido.

“Desde el primer momento hicimos presencia en la clínica, no solamente para adelantar la investigación de los hechos, sino también para activar nuestros programas de salud materna y salud mental. Hemos sido respetuosos de la decisión de la familia de mantener la reserva sobre este caso y, en ese marco, hemos realizado el seguimiento correspondiente, siempre respetando su voluntad”, añadió el director del Dadis.

Asimismo, Navarro indicó que, de acuerdo con la información verificada, tanto la madre como el recién nacido están en buenas condiciones de salud y ya se encuentran en su hogar.

Tras la decisión de cierre preventivo de los servicios señalados, la Clínica Crecer deberá implementar los ajustes necesarios para cumplir con todos los estándares exigidos, antes de solicitar la reapertura de las áreas restringidas.

“La clínica tendrá que hacer los ajustes respectivos para cumplir con todos los estándares de habilitación. Desde el ente territorial también hemos ofrecido acompañamiento técnico para que, antes de una nueva visita de verificación, la institución cumpla a cabalidad con los requisitos que permitan garantizar una atención segura y de calidad para todos los pacientes”, expresó el director Rafael Navarro.

La Alcaldía de Cartagena reiteró que continuará ejerciendo las acciones de inspección, vigilancia y control necesarias para garantizar el cumplimiento de la normatividad y proteger el derecho fundamental a la salud de todos los cartageneros. Asimismo, avanzan las investigaciones correspondientes para establecer las responsabilidades derivadas de este caso y garantizar la restitución de los derechos de la madre y de su hijo.

En ese sentido, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, fue enfático al señalar que “la Clínica Crecer, como IPS privada e involucrada en el caso, deberá responder por lo sucedido, previa investigación que ya está en curso”, reiterando que la atención en salud, especialmente para las poblaciones más vulnerables, debe garantizarse en todo momento y bajo ninguna circunstancia puede ser negada, suspendida o retrasada.