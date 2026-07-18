Comenzó la entrega de filtros purificadores en colegios de 10 poblaciones de Bolívar

El gobierno de Yamil Arana Padauí, a través de Aguas de Bolívar y Ecosistemas del Dique, entregaron en las instituciones educativas Agroindustrial de Calamar, sede Las Cabañas (vereda El Progreso) y Gustavo Salóm (corregimiento de Barranca Nueva), municipio de Calamar, los dos primeros filtros purificadores derivados del convenio de asociación suscrito entre las partes, para facilitar el acceso al agua potable de 435 niños, niñas y jóvenes que asisten a diario a estos establecimientos.

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En total serán entregados 10 filtros purificadores de agua en las escueles oficiales rurales de la jurisdicción del Canal del Dique en los municipios de Arjona, Turbana, San Cristóbal, Soplaviento, María La Baja, Mahates y zona insular de Cartagena, en desarrollo del programa Escuelas Rurales Saludables que impulsa el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.

Los filtros exceden el criterio de “Alta Protección” definido por la Organización mundial de la Salud, y tienen la capacidad de retener el 99,99% de bacterias, virus, parásitos, y de eliminar la alta turbiedad de aguas crudas y/o de cualquier fuente profunda o superficial de captación en lugares que no cuentan con sistemas de acueductos construidos.

“El rezago histórico que tenemos en materia de acceso al agua potable en el área rural de Bolívar, nos obliga a buscar constantemente estrategias y apoyos de diversos sectores de la economía para apalancar esta situación en cada rincón de nuestra inhóspita geografía. Así, nos lo ha pedido el gobernador Yamil Arana Padauí y desde Aguas de Bolívar exploramos diversos actores para cumplir”, dijo la gerente general de Aguas de Bolívar, Eliana Romero Valiente.

La funcionaria dijo que en marzo de este año llegaron hasta la vereda Tabacal para hacer entrega de 50 filtros y garantizar que el mismo número de familias mejoraran el acceso al agua potable en la zona rural del municipio de Santa Rosa de Lima.

“En aquella oportunidad nos aliamos con la Fundación Olas y la empresa privada, conscientes de que el agua es un recurso vital para la vida y que debemos garantizar que el acceso se de manera segura”, subrayó Romero Valiente.

María Cecilia Donado García, gerente de comunicaciones y representante de la Fundación Sacyr Colombia, calificó como estratégica la alianza suscrita entre las partes, porque les permite llevar y garantizar bienestar a todas las comunidades focalizadas con la entrega de filtros en la jurisdicción del Canal del Dique.

“Ecosistemas del Dique tiene el gran compromiso de restaurar social y ambientalmente a los municipios aledaños al canal, de los cuales 10 municipios pertenecen al departamento de Bolívar. Estamos felices que nuestros estudiantes reciban estos filtros y accedan de manera segura al agua potable que mucha falta les hace en estos territorios que no cuentan con acueductos”, indicó Donado García.

Las directivas de los colegios focalizados en el municipio de Calamar agradecieron el gesto y valoran que hayan sido tenidos en cuenta para facilitar el consumo seguro del agua en los estudiantes.

“Hablar de calidad educativa, también es pensar en que los estudiantes puedan mejorar sus condiciones de salud, la idea es que disminuyan las enfermedades gastrointestinales propiciadas por el consumo inadecuado de agua en la población escolar, y podamos alcanzar mejores rendimientos académicos”, dijo Karil Pérez Jiménez, rector de la institución educativa Gustavo Salóm de Barranca Nueva.