Así será el desfile de 20 de julio en Cartagena

La cita para los cartageneros y turistas nacionales e internacionales es este lunes 20 de julio a las 08:00 a.m. en el centro histórico de Cartagena para juntos en familia, conmemorar los 216 años del Grito de Independencia. La historia nos recuerda que el 20 de Julio de 1811 se llevó a cabo la primera celebración de este evento tan importante para la nación, y de cómo el Grito de Independencia derivó en un gran hito, el de nacer como país.

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La historia…

Por esos tiempos, un grupo de notables criollos de Santafé se reunió en el Observatorio Astronómico, en lo que hoy conocemos como la plaza de Bolívar de Bogotá. Allí planearon una estrategia que conocemos como el altercado del florero de Llorente, acontecimiento fundamental para lo que en esta fecha celebramos los colombianos.

Hace 216 años se dio ese Grito de Independencia en la capital del Virreinato de la Nueva Granada. Este hecho inició el proceso de emancipación del pueblo neogranadino de la corona española. José Acevedo y Gómez, el Tribuno del Pueblo; José Miguel Pey, Camilo Torres, Joaquín Camacho, Jorge Tadeo Lozano y Antonio Morales gestaron un movimiento que pretendía crear una junta de gobierno americana para apoyar al depuesto rey Fernando VII, rechazando el poder virreinal y la invasión napoleónica. De aquel suceso del florero de Llorente, que se utilizó como pretexto por la élite santafereña, surgió el Acta de Independencia, documento en el cual quedó plasmado el reclamo de los notables criollos por la escasa representación política en la Junta Central de Sevilla y la necesidad de igualar sus derechos a los peninsulares.

Este inicio de insurrección ante la autoridad del virrey Antonio José Amar y Borbón marcó un antes y un después en la historia de nuestra nación, porque es a partir de este emblemático hecho que los neogranadinos piensan en la separación de la corona española, que estaba en crisis por la invasión napoleónica de 1808, para así entenderse como un territorio sin la tutela del dominio hispánico.

Juntos conmemoremos esta fiesta patria, instituida en 1873 por el presidente Manuel Murillo Toro como el día en el cual los colombianos celebramos nuestra independencia, ondeando el tricolor nacional.

Sobre el desfile militar, policial y cívico…

La Armada de Colombia y la Policía Nacional en articulación con autoridades civiles y colegios oficiales y privados de la ciudad, mantienen una cita cada 20 de Julio, para exponer ante la ciudadanía las capacidades de la Fuerza Pública que defienden la soberanía y la seguridad ciudadana para proteger la población civil y garantizar el cumplimiento de la misión constitucional. Así como, mostrar la marcialidad de las bandas de las instituciones educativas oficiales de la ciudad.

Se espera que, con la presencia del Gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí; el Alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz; el Comandante de la Fuerza Naval del caribe, Vicealmirante Carlos Hernando Oramas Maldonado y el Comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena, Coronel Carlos Esteban Blanco, el desfile inicie a las 08:00 a.m. en el sector de las Bóvedas, continuará por la carrera segunda por el borde muralla, hallado hasta la calle 31 a la calle San Juan de Dios, donde tomará la Plaza San Pedro Clavel, entrando a la Plaza de la Aduana para finalizar en la Plaza de los Coches.

Alrededor de cinco mil personas participarán en este desfile. Por parte de la Armada de Colombia, cerca de 200 hombres y mujeres engalanarán las calles, exhibiendo las capacidades de los componentes de Superficie, Submarinos, Aviación Naval, Guardacostas, Fuerzas Especiales, Gaula, la Dirección General Marítima - DIMAR, y la participación especial de los veteranos de la guerra de Corea, así como los oficiales profesionales de la reserva.

Mientras que de la Policía Nacional serán más de 250 uniformados, que representarán las capacidades institucionales al servicio de la ciudadanía como es, el modelo nacional de vigilancia, Grupo de Operaciones Especiales - GOES, el Grupo de Policía Comunitaria, la Seccional de Investigación Criminal, el Grupo de Diálogo y Mantenimiento del Orden y el Grupo de Carabineros y Protección Ambiental.

Finalmente, 49 colegios oficiales y privados de la ciudad harán presencia con sus bandas de paz, quienes estarán acompañados por de los actuales Lanceros de las Fiestas de Independencia Margot Castro Fajardo y Benjamín Paternina Diaz; además del icónico Lucho Colombia, quien portará el Pabellón Nacional que se ondeará para recordarnos esta fecha tan memorable para los colombianos.

Cierres viales y recomendaciones…

Las autoridades de tránsito implementan cierres viales temporales y escalonados desde las 6:00 a.m. en el Centro Histórico. Así las cosas, estará cerrada la calle segunda desde Paz y Concordia (cordón interno de la muralla). En la medida que avance el desfile se habilitará el paso controlado al tráfico vehicular.

Además, habrá restricción de estacionamiento de vehículos desde la noche previa al desfile sobre todo el cordón amurallado, incluyendo el sector de Las Bóvedas, la Plaza de la Aduana y la Plaza de los Coches.

Más eventos…

En el marco de la conmemoración del Grito de Independencia, se tienen programados los siguientes eventos:

- De 8:00 a.m. a 8:30 a.m.: Izada del Pabellón Nacional en el Castillo San Felipe.

- De 8:00 a.m. a 8:30 a.m.: Ofrenda floral en la Plaza de Bolívar del Centro Histórico.

La invitación es para que este 20 de julio todos en familia conmemoremos el Grito de Independencia con un desfile militar policial y cívico que engalanará las calles del corralito de piedra con la presencia de una Fuerza Pública que durante 216 años de historia ha evolucionado para estar cada vez más cerca de la población civil, a la que se debe con el alma y la razón.