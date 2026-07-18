Aporte de la UTB, clave para reconocimiento nacional a Fiestas de Cartagena

Las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre ya hacen parte oficialmente del patrimonio cultural de todos los colombianos.

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El Consejo Nacional de Patrimonio aprobó este viernes 17 de julio, en Bogotá, el Plan Especial de Salvaguardia (PES) de las fiestas y su inclusión en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, uno de los máximos reconocimientos que puede recibir una manifestación cultural en el país.

Este reconocimiento trasciende la declaratoria

Representa el compromiso del Estado, las instituciones y la ciudadanía de proteger y fortalecer los saberes, expresiones y prácticas que han dado vida a esta tradición durante generaciones, consolidándola como un símbolo de identidad, memoria colectiva y diversidad cultural.

“Las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre dejan de ser únicamente una celebración de los cartageneros para convertirse oficialmente en un patrimonio vivo de todos los colombianos. Este reconocimiento implica también el compromiso del país de proteger una tradición que hace parte de nuestra historia, nuestra diversidad cultural y nuestra identidad como”, afirmó Aarón Espinosa, profesor de Economía de la Universidad Tecnológica de Bolívar e investigador de las fiestas.

Un reconocimiento construido durante casi una década

La aprobación del Plan Especial de Salvaguardia es el resultado de cerca de diez años de trabajo conjunto entre instituciones públicas, organizaciones culturales, gestores, comunidades e investigadores que participaron en la construcción de una hoja de ruta para garantizar la preservación y revitalización de las fiestas.

En ese proceso, la Universidad Tecnológica de Bolívar desempeñó un papel clave a través del Laboratorio de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo, el Instituto IDEEAS, la Fototeca Histórica y el programa de Economía.

En 2016, la UTB lideró las mesas participativas que permitieron construir el documento diagnóstico del Plan Especial de Salvaguardia. Además, desarrolló investigaciones sobre el valor histórico, patrimonial, económico y cultural de las

Fiestas de Independencia, las cuales sirvieron como soporte técnico para la postulación que hoy culmina con su inclusión en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

La participación de la UTB continúa a través del Comité por la Revitalización de las Fiestas, desde donde seguirá aportando investigación, documentación, apropiación social del patrimonio y formación para contribuir a la preservación de una de las manifestaciones culturales más representativas de Cartagena y, desde hoy, de toda Colombia.