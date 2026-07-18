Ahorro y pedagogía, la apuesta de Afinia y los vocales de control frente al Fenómeno de El Niño

Más de 40 vocales de control de Sucre, Córdoba y Bolívar se reunieron en Sincelejo durante el V Encuentro Regional de Vocales de Control del Caribe: Juntos encendemos un futuro sostenible, liderado por Afinia, filial del Grupo EPM.

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Durante dos días, líderes comunitarios y representantes de la empresa unieron esfuerzos para analizar los retos del sector eléctrico y definir acciones conjuntas frente al Fenómeno de El Niño, que amenaza con ser fuerte y prolongado en la región.

Al cierre del encuentro, Ricardo Arango, gerente general de Afinia, aseguró que este espacio fue clave para escuchar de primera mano cómo los vocales perciben las necesidades de sus comunidades y los desafíos que enfrentan.

Señaló que los vocales son un puente legítimo para llevar información relevante a los territorios y reiteró que toda la comunidad debe aportar para sobrellevar el Fenómeno de El Niño. “Entre todos somos más fuertes que el Fenómeno de El Niño. Estamos estrechando nuestras relaciones y queremos continuar el trabajo conjunto con las comunidades a través de ellos”, afirmó.

En la misma línea, Jaime de la Cruz, miembro de la Junta Directiva de Afinia, destacó que, si no se conoce lo que ocurre en las comunidades, no será posible resolver sus problemas ni contribuir a mejorar su calidad de vida. Recalcó que la energía es fundamental para el desarrollo social, comunitario y económico, y que este tipo de encuentros permite fortalecer la relación entre Afinia y las comunidades.

Los vocales de control valoraron el encuentro como un espacio de formación y articulación. Alberto Arroyave, vocal de control de Medellín, calificó como muy importante la invitación para analizar el panorama del sector eléctrico y los retos que traerá el Fenómeno de El Niño.

Asimismo, propuso realizar, junto con funcionarios de Afinia, una gira para fortalecer las capacidades de los vocales e impulsar acciones pedagógicas sobre el uso eficiente de la energía y el cuidado de los servicios públicos.

Por su parte, Silvano Zabaleta, vocal de control de La Unión (Sucre), indicó que el encuentro fue muy provechoso porque les brindó herramientas para orientar a los usuarios sobre sus derechos, pero también sobre sus deberes frente al servicio. A su vez, Bertilda Mejía, vocal de control de Planeta Rica (Córdoba), afirmó que el evento permitió fortalecer los conocimientos necesarios para trabajar con las comunidades en la preparación frente al Fenómeno de El Niño.