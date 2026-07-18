Aguas de Cartagena destaca calificación y buen desempeño según informe de Superservicios

Aguas de Cartagena obtuvo 94,39 puntos en el Indicador Único Sectorial (IUS) 2025, uno de los puntajes más altos del país entre las empresas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado.

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El Indicador Único Sectorial (IUS) es el instrumento mediante el cual la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios clasifica el nivel de riesgo de las empresas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado.

Para ello aplica una metodología que evalúa ocho dimensiones del desempeño institucional, mediante indicadores técnicos, operativos, financieros, comerciales, regulatorios, de gobierno corporativo, planeación, inversiones y gestión del riesgo. Con esta evaluación, la empresa fue clasificada en nivel de riesgo bajo.

El puntaje obtenido constituye una validación objetiva del desempeño institucional y refleja el trabajo desarrollado para fortalecer la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, mediante una gestión técnica, planificada y orientada al mejoramiento continuo.

Este desempeño ha sido posible gracias al compromiso, la disciplina y la capacidad técnica y administrativa de sus colaboradores, así como al fortalecimiento permanente de los procesos, la modernización progresiva de la infraestructura y la ejecución de inversiones que contribuyen a la confiabilidad y sostenibilidad de los sistemas.

Al referirse a esta clasificación, John Montoya, gerente general de la empresa expresó: “Esta clasificación constituye un reconocimiento al trabajo serio, disciplinado y técnico de nuestro equipo humano. La recibimos con responsabilidad y como un compromiso para seguir fortaleciendo nuestra gestión, ejecutar las acciones e inversiones que demanda el crecimiento de la ciudad y responder, con hechos y resultados, a la confianza que los cartageneros depositan en nuestra empresa.”