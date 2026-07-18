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18 jul 2026 Actualizado 01:14

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Cartagena

A la cárcel mexicano por presunto tráfico de drogas: fue capturado en el aeropuerto Rafael Núñez

El extranjero al parecer, llevaba el alucinógeno en una maleta

Fiscalía

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La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Bolívar, presentó ante un juez con función de control de garantías al ciudadano mexicano Genrri Moroni Castellanos Sánchez quien, al parecer, intentó salir del país con estupefaciente en su equipaje.

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El extranjero, de 28 años, fue capturado en flagrancia por la Policía Antinarcótico el pasado 6 de julio, en medio de un procedimiento rutinario de perfilamiento a pasajeros que se cumplió en el aeropuerto internacional de la capital bolivarense.

El peso inusual de las maletas despertó sospechas en las autoridades por lo que decidieron revisarlo en detalle. En la requisa se hallaron cuatro paquetes rectangulares que contenían más de 3 kilos de cocaína.

Por esto un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cargo que no aceptó.

Por disposición judicial el turista cumplirá medida de aseguramiento en centro carcelario.

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