Santa Rosa de Lima recibe nuevos vehículos para fortalecer el transporte asistencial de salud

El municipio de Santa Rosa de Lima se convirtió en el epicentro de una importante jornada para el fortalecimiento del sistema de salud, al ser sede del acto protocolario de entrega de vehículos de transporte asistencial y de la socialización de las inversiones que ejecutará el Ministerio de Salud y Protección Social en la región.

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La actividad contó con la participación del ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, autoridades locales, representantes del sector salud y líderes comunitarios, quienes conocieron las acciones orientadas a mejorar la atención médica y la capacidad de respuesta de la red hospitalaria.

El evento fue encabezado por el alcalde Harvis Bello, acompañado por la gerente de la ESE Hospital Local de Santa Rosa, Carmen Díaz, quienes destacaron la importancia de que el municipio fuera escogido como sede de este encuentro nacional, reflejando el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de los servicios de salud en el norte de Bolívar.

Durante la jornada también participaron los gerentes de las ESE Hospital Local de Santa Rosa, Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Carmen de Bolívar y ESE Hospital Local Cartagena de Indias, ratificando el trabajo articulado entre las instituciones para consolidar una red pública hospitalaria más eficiente y cercana a las comunidades.

Uno de los anuncios más relevantes fue el compromiso asumido por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo de respaldar la ampliación del Hospital Local de Santa Rosa, una obra que permitirá fortalecer la capacidad instalada del centro asistencial y mejorar la prestación de los servicios. Asimismo, anunció el impulso de un programa integral de salud mental para el municipio, una iniciativa que busca ampliar la cobertura de atención en este componente prioritario para la población.

La Administración Municipal reafirmó su compromiso de continuar gestionando proyectos e inversiones que permitan modernizar la infraestructura hospitalaria, ampliar la oferta de servicios y garantizar una atención en salud más oportuna, digna y de calidad para todos los habitantes de Santa Rosa de Lima.