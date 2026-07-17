Policía incauta cargamento de licor ilegal en las vías de Bolívar

La Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte en Bolívar, incautó 123 cajas de vino y 10 cajas de ron, mercancía avaluada en aproximadamente 35 millones de pesos, durante un operativo de registro y control realizado en la vía Sincelejo–Calamar, a la altura del kilómetro 132+600. La carga no contaba con la documentación requerida para acreditar su legal ingreso y movilización, por lo que fue dejada a disposición de la Dirección de Ingresos de la Gobernación de Bolívar.

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El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, destacó que “Estos controles buscan contrarrestar el transporte y la comercialización ilegal de bebidas alcohólicas, actividades que afectan las rentas del departamento y pueden representar un riesgo para la salud pública cuando los productos no cumplen con los controles establecidos”.

La Policía Nacional invita a comerciantes y ciudadanos a adquirir licor únicamente en establecimientos autorizados, exigir siempre la factura de compra y verificar que las botellas cuenten con los sellos, estampillas y demás elementos que acrediten su legalidad. Asimismo, se recomienda desconfiar de precios excesivamente bajos, revisar que el empaque no presente alteraciones y evitar consumir bebidas de origen desconocido.