Menor de cinco años está en la UCI con quemaduras de tercer grado tras incendio en La Candelaria

Un devastador incendio provocado por un cortocircuito destruyó por completo una vivienda en la calle 10 de mayo del barrio La Candelaria. La peor parte de la tragedia la llevó un menor de apenas cinco años, quien se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), intubado y con quemaduras de tercer grado en todo su cuerpo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El reporte inicial de los bomberos, quienes atendieron la emergencia y ayudaron a controlar las llamas para evitar que se propagaran a otras viviendas, indica que el fuego se originó alrededor de las 9:00 a. m. debido a un fallo eléctrico. En cuestión de segundos, las llamas consumieron las habitaciones, cocina y sala.

Lisbeth Montalvo, madre del pequeño, relató los dramáticos momentos que se vivieron mientras ella se encontraba en una tienda cercana.

“Mis hijos y mi pareja dormían cuando inició el incendio. Los vecinos me avisaron de lo que pasaba, porque yo estaba en la tienda y ellos lograron rescatarlos”, comentó y añadió: “Pero nadie sabía que mi niño de cinco años estaba atrapado en mi cuarto y cuando lo sacaron ya estaba con quemaduras. Su hermano de diez años también resultó afectado por la inhalación de humo, pero fue dado de alta”.

Tras el rescate, el menor fue trasladado inmediatamente al CAP de La Candelaria y luego remitido al Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja, conocido como La Casa del Niño, para recibir atención médica especializada debido a las graves quemaduras sufridas.

En el centro asistencial ya lo operaron, pero ahora se encuentra en la UCI a la espera urgente de un traslado a la ciudad de Barranquilla, donde están los médicos especialistas que requiere para su recuperación.

A la pérdida material absoluta de la vivienda, que quedó sin techo y sin energía eléctrica, se suma la falta de recursos para sostener la situación. Las autoridades de gestión del riesgo hicieron presencia en el lugar, pero la familia requiere el apoyo solidario de la ciudadanía con alimentos, ropa y colchonetas, ya que no tienen un lugar donde dormir.

Para cualquier ayuda o donación económica, la madre dispuso la línea telefónica 3242969277, donde espera recibir la colaboración de quienes deseen aportar un granito de arena en este difícil momento.