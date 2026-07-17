Lideresa social bolivarense Yuranis Velazco fue absuelta por el Tribunal Superior de Cartagena

Después de varios años de un proceso judicial que puso en riesgo su libertad y su salud, la lideresa social Yuranis Judith Velazco Garrido obtuvo un nuevo respaldo de la justicia.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena confirmó la decisión que la declaró inocente, desestimando las acusaciones que la vinculaban con amenazas y desplazamientos forzados en el corregimiento de El Salado, jurisdicción de El Carmen de Bolívar.

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La determinación de segunda instancia respalda el fallo emitido meses atrás por un juzgado de Cartagena, que concluyó que no existían pruebas suficientes para responsabilizar a la defensora de derechos humanos de los hechos investigados.

Por el contrario, el análisis del expediente permitió advertir inconsistencias que afectaron la credibilidad de la investigación desarrollada por la Fiscalía.

Entre los aspectos señalados por los magistrados figuran deficiencias en la recolección y preservación de los elementos probatorios, cuestionamientos sobre la forma en que se obtuvo parte de la evidencia digital y actuaciones que comprometieron derechos fundamentales de la procesada.

Además, el Tribunal consideró que durante el proceso se hicieron valoraciones basadas en prejuicios relacionados con su condición de mujer, lideresa comunitaria y sobreviviente del conflicto armado.

Con la decisión del Tribunal Superior de Cartagena, la absolución quedó ejecutoriada.