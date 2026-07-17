Estudiantes de básica y media ya pueden tramitar la tarifa diferencial en Transcaribe

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de TransCaribe, inició hoy miércoles las jornadas de verificación de información y personalización de tarjetas para los estudiantes de educación básica secundaria y media beneficiarios de la tarifa diferencial, dando así el primer paso para la implementación del subsidio que permitirá reducir el costo de los viajes en el Sistema Integrado de Transporte Masivo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La puesta en marcha de este beneficio hace parte del proceso establecido tras la aprobación del Acuerdo 009 del Concejo Distrital, sancionado por el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, mediante el cual se creó la tarifa diferencial para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.

En esta primera etapa, TransCaribe priorizó la atención de los estudiantes de educación básica secundaria y media que previamente fueron identificados como potenciales beneficiarios. Antes de acudir al Centro de Atención al Usuario (CAU), los estudiantes deben verificar que hacen parte del listado de beneficiarios a través de los canales oficiales de la Alcaldía de Cartagena.

La jornada de verificación de información y personalización de tarjetas corresponde a una etapa previa a la asignación del subsidio. Una vez finalice este proceso, la recarga del beneficio se realizará de manera gradual directamente en las tarjetas TransCaribe de los usuarios habilitados.

Las jornadas se desarrollaran en el CAU de TransCaribe, ubicado en la entrada principal del Patio Portal, en horario de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 5:00 p. m. Los beneficiarios deben presentar su documento de identidad y su tarjeta de TransCaribe en buen estado. En el caso de los menores de edad, deberán asistir acompañados por un adulto.

“Hoy iniciamos de manera estratégica con el grupo de estudiantes de educación básica y media. Es muy importante que, una vez verifiquen que son beneficiarios de la tarifa diferencial, acudan a nuestro Centro de Atención al Usuario con su documento de identidad y su tarjeta de TransCaribe en perfecto estado. Si son menores de edad, deben venir acompañados por un adulto”, explicó Amalia Toro, coordinadora de Gestión Social y Atención al Usuario de TransCaribe.

Con el propósito de garantizar una atención organizada y evitar aglomeraciones, TransCaribe implementó una metodología de atención por turnos. Cada día se informará, a través de los canales oficiales de la entidad, cuáles serán los últimos dígitos del documento de identidad convocados para asistir. En el CAU se entregarán hasta 240 turnos diarios: 120 en la jornada de la mañana y 120 en la jornada de la tarde.

“Es importante que los beneficiarios estén atentos a nuestras redes sociales para conocer el grupo focal que estamos convocando y los últimos dígitos del documento de identidad que serán atendidos. Si eres beneficiario y sabes que corresponde tu turno, no dejes pasar la oportunidad de realizar este proceso”, agregó Toro.

De forma progresiva, TransCaribe continuará convocando a los demás grupos focales contemplados en el programa, entre ellos adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes universitarios, quienes serán informados oportunamente a través de los canales oficiales de comunicación.