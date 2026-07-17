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17 jul 2026 Actualizado 18:34

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Envían a la cárcel a hombre señalado de abusar sexual, física y psicológicamente de su pareja

Los hechos ocurrieron en el barrio El Prado

El procesado fue capturado en cumplimiento de una orden judicial el pasado 8 de julio. // Fiscalía

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El procesado fue capturado en cumplimiento de una orden judicial el pasado 8 de julio. // Fiscalía
Cartagena
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Una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Bolívar judicializó en Cartagena a un hombre de 39 años, señalado de agredir sexual y físicamente a su pareja sentimental.

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Los hechos investigados ocurrieron en el barrio El Prado donde el procesado en varias oportunidades habría atado a la mujer, de 40 años, para accederla carnalmente.

Pruebas en poder de la Fiscalía evidenciaron que la víctima además era sometida a maltratos verbales, psicológicos y amenazas de muerte, contra ella y su hijo, en caso de que decidiera terminar la relación.

Uno de los hechos documentados por la Fiscalía General de la Nación ocurrió en marzo pasado, cuando la mujer debió ser incapacitada por 14 días debido a las agresiones en su contra.

Por esto el señalado agresor fue capturado el pasado 8 de julio en Cartagena, en cumplimiento de una orden judicial. La Fiscalía General de la Nación imputó al procesado los delitos de acceso carnal violento y violencia intrafamiliar agravada, cargos que no fueron aceptados.

El juez de control de garantías dispuso en contra del hombre medida de aseguramiento en centro carcelario.

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