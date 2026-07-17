Desarticulan banda Los Optra, dedicados a marcar y atracar en centros comerciales

En desarrollo de los planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desplegaron un operativo en el sur de Cartagena que permitió, en las últimas horas, la captura de alias “Camilo”, de 26 años, y la notificación en centro carcelario de alias “John John” y alias “Caracas”, de 30 y 19 años, respectivamente, quienes eran requeridos por los delitos de hurto calificado y agravado.

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Los capturados harían parte de la estructura delincuencial conocida como “Los Optra” y son señalados de participar en más de media docena de hurtos. De acuerdo con las investigaciones, presuntamente marcaban a sus víctimas a la salida de centros comerciales para posteriormente despojarlas de prendas de oro y celulares de alta gama, utilizando armas de fuego para intimidarlas.

Alias “Camilo”, señalado de conducir el vehículo y coordinar las actividades delictivas del grupo, fue capturado en vía pública, en el barrio Amberes, mediante orden judicial por el delito de hurto calificado y agravado.

El capturado registra, además, dos anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto calificado y receptación.

De manera simultánea, en un centro carcelario se realizaron las notificaciones judiciales por el delito de hurto calificado y agravado a alias “Caracas”, señalado de identificar y seleccionar a las potenciales víctimas en centros comerciales, y a alias “John John”, quien, según la investigación, se encargaba de intimidar, someter y materializar los hurtos mediante el uso de armas de fuego.

Alias “Caracas” permanece privado de la libertad en el establecimiento penitenciario y carcelario de Ternera desde el 7 de abril de 2025. Registra 12 anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, porte ilegal de armas de fuego, lesiones personales, fuga de presos y hurto calificado.

Por su parte, alias “John John” permanece privado de la libertad en el establecimiento penitenciario y carcelario de Ternera desde el 16 de julio de 2025 por el delito de homicidio agravado. De acuerdo con la investigación, el 29 de junio de 2025 habría intimidado, hurtado e impactado con arma de fuego a un ciudadano de nacionalidad peruana. Además, registra siete anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de homicidio, fuga de presos, hurto calificado, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Alias “Camilo” fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares que definirán su situación judicial.

En lo corrido del año, la Policía Metropolitana de Cartagena ha capturado a 571 personas por el delito de hurto e incautado 357 armas de fuego ilegales.

Al respecto, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, manifestó “No bajaremos la guardia frente al delito; seguimos golpeando de manera decidida las estructuras dedicadas al hurto en Cartagena para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos”.

La Policía Nacional invita a la comunidad a continuar suministrando información oportuna que permita identificar, ubicar y capturar a personas vinculadas con actividades delictivas, a través de la Línea del Oyente Cooperante de la Emisora Radio Policía Nacional, 311 4072363, o de la línea gratuita 123. Se garantiza absoluta reserva.