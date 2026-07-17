Con la tradicional procesión náutica, Cartagena concluyó celebración de la Virgen del Carmen

La celebración de la Virgen del Carmen en Cartagena concluyó con una imponente procesión náutica en la Bahía, la cual partió del muelle de La Bodeguita, hasta la imagen Stella Maris (Estrella del Mar).

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Durante la procesión, se realizó el rezo del Santo Rosario y se celebró la Eucaristía, la cual fue presidida por el Cardenal Jorge Enrique Jiménez Carvajal.

Un gran número de embarcaciones acompañaron el recorrido y participaron de este homenaje. Cartageneros y turistas pudieron acceder de manera libre a embarcaciones que se pusieron a disposición para permitir la actividad que unió los segmentos de turismo religioso y náutico.

La procesión náutica hace parte de la agenda de turismo religioso que la ciudad de Cartagena ha realizado desde el 2024, con el liderazgo de la Alcaldía de Cartagena, desde Corpoturismo, y la Arquidiócesis, desde la Pastoral Turística.