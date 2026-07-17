Actuar por Bolívar celebra 35 años sembrando paz y oportunidades en Cartagena y Bolívar

Con el impulso a programas orientados al fortalecimiento económico, la formación para el trabajo, el desarrollo social y la atención integral a la primera infancia, la Corporación Actuar por Bolívar celebra 35 años de trabajo ininterrumpido promoviendo el desarrollo integral de las comunidades más vulnerables de Cartagena y el departamento de Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En su trayectoria, la Corporación ha consolidado una oferta de servicios que responde a las necesidades de las comunidades a través de programas de microcrédito y asesoría empresarial, formación para el trabajo y el desarrollo humano, desarrollo de proyectos productivos y psicosociales, atención integral a la primera infancia mediante el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) y otros servicios complementarios.

Microcréditos que transforman vidas

El acceso al crédito ha sido una herramienta vital para impulsar el emprendimiento y mejorar calidad de vida de miles de familias. Así lo confirmó María Martínez, beneficiaria hace 35 años: “Desde que empecé con el Grupo Solidario hasta hoy sigo con Actuar por Bolívar. Han pasado 35 años. Comencé con un pequeño negocio y hoy tengo una empresa que ha crecido gracias a Dios y al apoyo de Actuar. Solo tengo palabras de agradecimiento por todas las oportunidades que me han brindado.”

Cifras que reflejan 35 años de impacto

Durante estos 35 años, Actuar por Bolívar ha logrado resultados que evidencian su compromiso con el desarrollo de las comunidades:

• 229.160 empleos apoyados

• 103.259 créditos otorgados

• 116.469 personas formadas y con habilidades empresariales fortalecidas en el Centro de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.

• Consolidación de 189 acuerdos y convenios clave que han acercado oportunidades a las comunidades atendidas.

Atención integral para la primera infancia

Además del fortalecimiento económico de las familias, la Corporación ha contribuido al bienestar de la niñez mediante la operación de su Centro de Desarrollo Infantil (CDI), en articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la estrategia nacional De Cero a Siempre.

En estos 35 años, ha brindado atención integral a 3.407 niños y niñas menores de cinco años pertenecientes a familias en condición de vulnerabilidad mayoritariamente de los barrios Canapote, San Pedro y Libertad, Crespito, Daniel Lemaitre y Pablo VI.

Una historia construida junto a las comunidades

Rodolfo Gedeón, presidente de la Junta Directiva de la Corporación, expresó: ”Inicialmente nos dedicábamos al crédito y a la formación para fortalecer los negocios de las personas. Sin embargo, escuchamos a muchas madres que no podían trabajar porque no tenían con quién dejar a sus hijos. Esa necesidad nos llevó a crear el Centro de Desarrollo Infantil, que hoy representa uno de los mayores logros de la organización. Celebrar estos 35 años es, sobre todo, un motivo de gratitud."

Por su parte, Angélica Ávila, directora ejecutiva de Actuar por Bolívar, resaltó el esfuerzo conjunto de múltiples actores. “Celebrar 35 años significa agradecer a cada persona, organización, empresa e institución, tanto local como nacional e internacional, que ha confiado en nuestra labor y en el potencial de las comunidades. Gracias a ese trabajo conjunto hemos podido llevar oportunidades, bienestar y esperanza a miles de familias en Cartagena, Bolívar y otros territorios.”

Un reconocimiento a quienes han hecho posible esta historia

La Corporación Actuar por Bolívar agradece el respaldo permanente de empresas locales y nacionales; de la cooperación internacional de Canadá, Italia, Estados Unidos, España, Suecia y Suiza; de voluntarios de Alemania, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Japón, Noruega, Suecia y Suiza; así como de líderes comunitarios, aliados, amigos y miembros de la Junta Directiva.

Durante estos 35 años, estas alianzas han contribuido a hacer realidad la misión institucional de promover el desarrollo integral de las personas y sus familias mediante el acceso al crédito, la formación, el acompañamiento empresarial y el fortalecimiento social.