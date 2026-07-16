Uninúñez ofrece becas y facilidades de pago para nuevos estudiantes

En un contexto donde el acceso a la educación superior representa uno de los mayores retos para miles de familias colombianas, la Corporación Universitaria Rafael Núñez (Uninúñez) reafirma su compromiso con la transformación social al ofrecer becas de hasta el 50 % en su oferta académica, además de diversas alternativas de financiación que buscan facilitar el ingreso y la permanencia de nuevos estudiantes.

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Consciente de que el factor económico no debe convertirse en una barrera para construir un proyecto de vida, la institución mantiene de manera permanente espacios de orientación y acompañamiento para que los aspirantes conozcan las opciones disponibles para financiar sus estudios, reciban asesoría personalizada y encuentren la alternativa que mejor se ajuste a sus necesidades.

Más que presentar soluciones financieras, Uninúñez busca acompañar a cada persona en la construcción de un plan que le permita avanzar en su formación profesional, brindando orientación constante para que ningún sueño se detenga por falta de información o de oportunidades.

“En Uninúñez creemos que estudiar sí es posible. Por eso no solo ofrecemos becas y opciones de financiación, sino un acompañamiento cercano que permita a cada aspirante encontrar la mejor alternativa para iniciar su formación profesional. Nuestro propósito es ser un aliado en la construcción de su futuro”, señaló la institución.

Como parte de ese compromiso, la universidad cuenta con el respaldo de entidades especializadas en crédito educativo y financiación, entre ellas ICETEX, Cooperativa Minuto de Dios, One2Credit, Brilla, Fincomercio y Coasmedas, que apoyan a los aspirantes con diferentes modalidades para facilitar el acceso a la educación superior.

La invitación está dirigida a bachilleres, trabajadores, padres de familia y todas aquellas personas que desean iniciar o continuar su formación profesional y buscan alternativas económicas para hacerlo realidad.

Porque invertir en educación sigue siendo la mejor decisión para transformar el futuro, Uninúñez invita a toda la comunidad a acercarse, conocer las oportunidades disponibles y descubrir que hoy existen más caminos para alcanzar una formación profesional de calidad.