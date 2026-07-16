RAP Caribe y gremios respaldan a María Nohemí Arboleda como nueva ministra de Minas y Energía

La RAP Caribe y los Comités Intergremiales de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Córdoba, Cesar y Sucre, en el marco de la Mesa Energética del Caribe, respaldamos el nombramiento de la ingeniera María Nohemí Arboleda Arango como ministra de Minas y Energía, y expresamos nuestro compromiso de contribuir a que con su gestión el sector minero energético supere los desafíos que enfrenta.

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El conocimiento técnico de este sector y la experiencia en la operación del mercado de energía que tiene la ministra designada, son una señal clara de la responsabilidad con la cual el gobierno del presidente Abelardo De la Espriella encarará una de sus mayores prioridades. Por ello, desde ya nos declaramos dispuestos a trabajar conjuntamente en un plan de acción conjunto que permita:

• Establecer los mecanismos de fondeo, con garantía de la Nación, del Fondo Empresarial que administra la Superintendencia de Servicios Públicos para capitalizar a Air-e Intervenida, garantizar el pago de los más de $2,7 billones de pesos que adeuda a generadores, transmisores y otros agentes del mercado, situación que tiene en riesgo sistémico al sistema eléctrico nacional, y mantener la normal actividad de esa empresa hasta su liquidación y sustitución por un nuevo operador de red.

• Superar las dificultades financieras que tiene AFINIA derivadas de operar, al igual que Air-e, en un mercado que concentra el mayor número de pobres del país, barrios subnormales con elevados índices de fraude, y zonas de alta dispersión con pocos usuarios, lo que ocasiona bajos recaudos, altas pérdidas y costos elevados; y un crecimiento de la demanda mayor que la del resto del territorio nacional.

• Diseñar y poner en marcha un nuevo modelo de gestión del sistema eléctrico de la región Caribe que, considerando esas condiciones del mercado, se base en su segmentación con distribuidores y comercializadores diferentes para centros urbanos, barrios subnormales y zonas de alta dispersión.

• Acelerar la estructuración, adjudicación y ejecución de los proyectos priorizados de infraestructura eléctrica para transmisión y distribución en el menor plazo posible.

• Consolidar al Caribe como el HUB energético de Colombia, garantizando un marco regulatorio claro, seguridad jurídica y reglas estables que atraigan la inversión necesaria para materializar su potencial de generación eléctrica al servicio del país.

• Agilizar la ejecución de los proyectos solares y eólicos en la Región Caribe destrabando trámites regulatorios, garantizando infraestructura de transmisión y conexiones a las redes, fortaleciendo acuerdos con comunidades, y facilitando los procedimientos que permitan sus cierres financieros.

• Promover y facilitar el desarrollo de la riqueza minero energética de la Región Caribe, expresada en los yacimientos de hidrocarburos costa afuera, y las reservas de carbón, níquel, cobre y otros minerales.

Para avanzar en el logro de estos objetivos, los gobernadores de nuestros departamentos, la RAP Caribe, los gremios del sector eléctrico de Colombia, los agrupados en los Comités Intergremiales, y las Cámaras de Comercio locales ponen a disposición de la ministra designada, el Plan Caribe Energético que identifica las decisiones normativas y de otra índole y los programas y proyectos a ejecutar para lograr una solución estructural y coordinada a la crisis eléctrica que afecta a esta Región del país.

Recuperar la seguridad energética del país es un propósito nacional que exige esfuerzos del sector público y privado y por ello reiteramos nuestra disposición a reunirnos a la mayor brevedad con la ministra designada, María Nohemí Arboleda Arango, con el fin de definir la hoja de ruta que nos permita superar los retos que enfrentamos.