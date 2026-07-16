Proteger EPS desmiente suspensión de servicios en el Hospital Serena del Mar

La entidad promotora de salud Proteger EPS aclaró que el Hospital Serena del Mar no pertenece a su red ordinaria de prestadores por lo que es técnicamente imposible que exista una suspensión de servicios contratados entre ambas instituciones.

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A través de un comunicado oficial, la aseguradora explicó que la relación con dicho centro médico se limita estrictamente a la prestación de servicios de alta complejidad por estricta necesidad médica. Para estos casos excepcionales, la EPS continuará aplicando un modelo de pago por anticipo con el fin de cubrir los costos correspondientes y garantizar que el acceso a estas atenciones específicas no sufra ninguna alteración.

Asimismo, la entidad dio un parte de tranquilidad a sus afiliados al confirmar que cuenta con una red formal de clínicas, hospitales y centros de salud plenamente habilitados y solventes en Cartagena y el departamento de Bolívar. Esta infraestructura garantiza la cobertura integral de baja, mediana y alta complejidad de manera oportuna, segura y continua.

Finalmente, Proteger EPS lamentó que se utilicen canales informativos para generar una alarma injustificada entre la población, señalando que estas acciones parecen obedecer a dinámicas de presión comercial. La entidad invitó a los usuarios a consultar únicamente sus canales oficiales para verificar la red de prestadores que se encuentra a su entera disposición y que respalda plenamente todos sus tratamientos médicos.