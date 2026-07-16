Procuraduría pide a Alcaldía de Cartagena resolver situación del predio de Mercabastos

La Procuraduría General de la Nación instó al Distrito de Cartagena para que disponga acciones que permitan definir la restitución del predio destinado para la construcción del proyecto de Mercabastos, tal como lo ordenó hace dos años una decisión jurisdiccional.

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El ente de control llamó la atención en este sentido, ya que la Inspección de Policía de la Comuna 13 de Cartagena profirió la resolución No. 056 de 2023, en la que ordena la recuperación y protección del predio de propiedad de Mercabastos S.A.S., ubicado en el barrio El Terminal, sin que hasta el momento ninguno de sus socios haya hecho presencia en las fechas acordadas para la entrega formal del terreno.

Ante esta situación, la Procuraduría Regional de Bolívar requirió a la Alcaldía Distrital y a la Inspección de Policía de la Comuna 13 de Cartagena para que informen el estado actual del proceso policivo, las gestiones adelantadas para materializar la devolución del bien, las medidas provisionales adoptadas para evitar nuevas ocupaciones o perturbaciones y la existencia de un plan de acción institucional que permita proteger el patrimonio público comprometido.

Mientras no se materialice la restitución y protección efectiva del inmueble, persiste un riesgo alto sobre la integridad del bien y la protección del patrimonio público distrital, especialmente ante la existencia de ocupaciones y construcciones al interior del predio, advirtió la Procuraduría Regional de Bolívar.