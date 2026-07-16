Más de 108 mil pasajeros se movilizaron de forma segura por vía marítima en temporada de vacaciones

Con el cierre de la temporada alta de vacaciones de mitad de año, desarrollada entre el 14 de junio y el 12 de julio de 2026, la Dirección General Marítima presentó un balance positivo de las operaciones marítimas en Cartagena, durante las cuales más de 108.601 pasajeros se movilizaron en cerca de 5.668 zarpes autorizados, bajo un esquema de prevención, inspección y control que permitió fortalecer la seguridad de la navegación en las principales zonas turísticas de esta jurisdicción.

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Previo al inicio de la temporada vacacional, en el marco de la campaña nacional “Colombia Navega Segura”, la Dirección General Marítima desarrolló jornadas de socialización y sensibilización con el gremio marítimo y turístico en los diferentes muelles de la ciudad, con el propósito de generar una cultura de prevención y promover el cumplimiento de las normas de seguridad para la navegación.

Durante la temporada, en los diferentes embarcaderos autorizados para el embarque y desembarque de pasajeros, se reiteró a locales y turistas la importancia de utilizar únicamente embarcaciones y empresas acreditadas. De igual forma, se realizaron jornadas de inspección para verificar que las embarcaciones contaran con la documentación vigente y con los elementos de seguridad exigidos, entre ellos chalecos salvavidas, equipos de comunicación y demás implementos necesarios para atender cualquier eventualidad durante la navegación.

Estos resultados son producto del trabajo articulado entre la Dirección General Marítima, la Armada de Colombia, los organismos de gestión del riesgo y las autoridades territoriales, mediante el fortalecimiento de los controles marítimos, jornadas de sensibilización dirigidas al gremio y a los usuarios del transporte marítimo, así como la presencia permanente del personal de la DIMAR a través de la Capitanía de Puerto de Cartagena.

Gracias a este esfuerzo conjunto, miles de colombianos y visitantes disfrutaron de las actividades marítimas bajo condiciones de mayor seguridad, consolidando una temporada vacacional que reafirma la importancia de la prevención, la corresponsabilidad y el cumplimiento de las normas para proteger la vida humana en el mar.